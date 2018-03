: May: risposta di tutti a minaccia russa - NotizieIN : May: risposta di tutti a minaccia russa - GIC_Gundam : Ed eccovi la risposta al #GundamTrivial di ieri! Ebbene si quelle erano le schematiche del 'Rang' la parte posteri… - MarcoMFreddi : Theresa May accoglie con favore il sostegno dell'UE alla risposta di attacco spionistico della Russia. Che forse un… -

La ritorsione diplomatica collettiva alla Russia, concordata dal Consiglio Ue e condivisa da altri alleati occidentali in seguito al caso Skripal, "è unaalla" che Mosca pone "alla sicurezza dinoi, non solo un segno di solidarietà" a Londra. Così la premier May alla Camera dei Comuni, presentando come un successo diplomatico le espulsioni decise da "18 Paesi, fra cui 15 dell'Ue" e tornando a denunciare "gli atti di aggressione" attribuiti "al regime di Putin".(Di lunedì 26 marzo 2018)