Maxi Lopez testimonia contro l’ex moglie | “ecco la situazione con Wanda Nara”

Maxi Lopez - rapporti con Wanda non buoni : ANSA, - MILANO, 26 MAR - Ha parlato dei rapporti con l'ex moglie, dicendo che "non sono ancora buoni", l'attaccante dell'Udinese Maxi Lopez nella deposizione di oggi nel processo milanese a carico di ...

Maxi Lopez : 'I rapporti con Wanda Nara ancora non sono buoni' : MILANO - Ha parlato dei rapporti con la ex moglie, dicendo che 'ancora non sono buoni', l'attaccante dell'Udinese, Maxi Lopez , nella deposizione di stamattina nel processo milanese a carico di Wanda ...

Udinese - Oddo : 'Meglio noi - ma non siamo furbi. Su Maxi Lopez out...' : L'allenatore dell' Udinese Massimo Oddo ha commentato così a Rai Sport la sconfitta di Marassi: 'Abbiamo giocato non solo alla pari, ma a livello superiore rispetto alla Sampdoria. Oggi abbiamo fatto una grandissima partita, ma purtroppo manchiamo di un po' di ...

Udinese - Maxi Lopez : 'Partita speciale - sono stato due volte a Genova' : Maxi Lopez, attaccante dell' Udinese , è intervenuto prima del match contro la Sampdoria. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport : 'Per me è una partita speciale, sono stato due volte a Genova, ci sono ricordi bellissimi. Tornare è sempre bello'

Maxi Lopez - 'medicina giallorossa' contro il digiuno : La Lupa che oggi pomeriggio si spinge su in Friuli è famelica, ma alla Dacia Arena trova qualcuno che forse ha più fame di lei, scrive Giulio Saetta su ' La Gazzetta dello Sport '. La Roma vanta infatti 9 successi consecutivi nei confronti diretti con l'Udinese , ma di fronte avrà Maxi Lopez , a digiuno di gol da 14 giornate consecutiv e: una striscia aperta che ne fa ...

Maxi Lopez “cuore granata” : che messaggio al Torino per il suo ritorno da ex : “Per sempre una parte di me. Domani sarà stranissimo: vi affronterò da avversario con rispetto, con il cuore ma con lealtà perché dobbiamo vincere”. Maxi Lopez ha scritto su Instagram un messaggio ai tifosi del Torino, squadra che domani affronterà da avversario di fronte al pubblico granata. Un bel gesto da parte dell’attaccante che negli ultimi tempi al Toro non veniva quasi mai utilizzato ed ha dunque scelto di lasciare il club a ...

Parole al veleno di Maxi Lopez contro Mihajlovic : “ecco cosa faceva al Torino - ne ha risentito anche Ljajic…” : Domenica allo stadio ‘Grande Torino’ arriverà l’Udinese. La squadra di Oddo sta attraversando un periodo molto positivo che ha portato i friulani a ridosso della zona Europa. contro i granata sarà quindi uno scontro diretto per l’Europa League. Maxi Lopez, attaccante dei bianconeri, calcherà per la prima volta il campo dell’Olimpico ‘Grande Torino’ da avversario, e sicuramente per l’attaccante ...

Torino-Udinese : De Silvestri... alla Rocky - Maxi Lopez con stile : TORINO - Domenica al Grande Torino arriva l'Udinese di Oddo che punta all'Europa, proprio come i granata. E tra i bianconeri ecco l'ex più atteso: Maxi Lopez. L'argentino è sbarcato su Instagram da ...

Mauro Icardi e Wanda Nara - durissima frecciata di Maxi Lopez Video : La potremmo definire una vera e propria storia infinita, quella che continua a far discutere tabloid e quotidiani, riguardante il trio #Maxi Lopez, #Mauro Icardi e Wanda Nara. Nello specifico fanno discutere alcune dichiarazioni dell'attaccante dell'Udinese in merito al suo ex compagno di squadra e ora capitano dell'#Inter ed alla sua ex moglie. Dunque, ancora una volta, il giocatore nerazzurro è finito sui giornali e non per vicende legate al ...

Milan - l'ex Maxi Lopez : 'Gattuso è l'uomo giusto!' : Maxi Lopez , attaccante dell' Udinese , parla del Milan a la Gazzetta dello Sport : 'Come l'ho visto? Bene. Gattuso è l'uomo adatto per questa squadra. Deve riportare il club ad alti livelli e ce la sta mettendo tutta. E' stato un piacere ritrovare lui, col quale avevo ...

Udinese - Maxi Lopez : 'Vedo i miei figli quando vuole Wanda. Più simpatico di Icardi? Se semini...' : "quando non ti diverti più devi fare un passo indietro " le parole di Maxi Lopez ai microfoni della Gazzetta dello Sport - ma io mi diverto ancora troppo. Ho una passione incredibile per il calcio, ...

Maxi Lopez : 'Higuain un grande amico. Icardi? Gli argentini mi vogliono bene - se semini raccogli' : Maxi Lopez , attaccante dell' Udinese , si racconta a la Gazzetta dello Sport : 'Quando non ti diverti più devi fare un passo indietro. Ma io mi diverto ancora troppo. Ho una passione incredibile per il calcio, lo gioco, lo guardo, lo seguo. E mi diverto ancora tanto in ...

Udinese - negli spogliatoi si balla : Maxi Lopez e De Paul scatenati : Udinese, negli spogliatoi si balla: Maxi Lopez e De Paul scatenati La partita con il Milan aveva il sapore d’Europa, ma la tensione è decisamente rimasta fuori dallo spogliatoio dell’Udinese. Continua a leggere L'articolo Udinese, negli spogliatoi si balla: Maxi Lopez e De Paul scatenati sembra essere il primo su NewsGo.

Maxi Lopez accusa Wanda ma non si presenta in Tribunale. Il giudice : "Basta scuse" : Maxi Lopez e Wanda Nara hanno ormai divorziato da diverso tempo ma le controversie tra i due, per quanto riguarda i figli e non solo, sono sempre all'ordine del giorno. L'attaccante argentino dell'...