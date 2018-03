Max Allegri si aggiudica la panchina d’oro 2016-’17

Il Psg ci prova per Allegri - ma Max vuole un altro ciclo con la Juve : TORINO - Massimiliano Allegri è di nuovo nel mirino del Paris Saint Germain che, a più riprese, ha pensato al livornese e adesso che sta seriamente cercando un erede del siluratissimo Emery, sembra ...

Juventus : Max Allegri e la forza dei numeri : TORINO - Massimiliano Allegri è stato di parola. Anzi, ha saputo fare di più. 'In tre partite possiamo dare la mazzata al campionato' , aveva detto il tecnico della Juventus dopo Londra. Ne sono ...

Pronti a tutto per Max - l'Europa vuole Allegri : l'Arsenal si fa avanti ma il Psg non molla : I tabloid inglesi scrivono di contatti avviatissimi per il dopo Wenger con il tecnico della Juve ma anche a Parigi si prepara la sostituzione di Emery

La Signora e il suo Max - reali Allegri d'Inghilterra : dal nostro inviato a LondraLa Signora di Wembley ha il suo re: Massimiliano Allegri, nella notte più affascinante sul palcoscenico di un teatro storico, rimette un po' a posto i conti con la sua di storia. Quella di un condannato a non convincere mai fino in fondo. La Juve gioca male, come contro il Tottenham, è il principale atto di accusa di detrattori incalliti che cercano in ogni modo di offuscare il regno di Max che ha il merito di ...

Juventus - Allegri tiene vivo il sogno Triplete/ Il capolavoro del Conte Max - fra bravura e fortuna : Juventus, parla Allegri: “Col Tottenham vittoria meritata, i cambi? Ho cercato di rimediare i danni dell’andata”. Il commento del Conte Max dopo il grande successo di Wembley(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 13:51:00 GMT)

AMBRA ANGIOLINI E Max Allegri NON SI SPOSANO/ L'anello è solo un regalo dell'attrice : presto la convivenza? : AMBRA ANGIOLINI e Max ALLEGRI non si SPOSANO: dopo i rumors degli ultimi giorni nati per L'anello che sfoggia l'allenatore della Juventus, arriva la verità.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 11:43:00 GMT)

Max Allegri e Ambra Angiolini sono sposati?/ Anello al dito del tecnico : nuovi rumors su una gravidanza : La fede di Massimiliano Allegri, l'allenatore della Juventus con un Anello misterioso in conferenza stampa. Il pubblico si interroga, si sta davvero per sposare con Ambra Angiolini?(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 19:40:00 GMT)

Max Allegri re dei social - è lui l’allenatore più «influencer» : Tattica, intuito e social network. Massimiliano Allegri abita ai piani alti della speciale classifica stilata dall’azienda spagnola «Comunicar es ganar», che analizza i migliori allenatori del mondo per quello che fanno in campo, ma non solo. Oltre naturalmente alle tipiche variabili legate ai risultati in carriera, la graduatoria tiene conto infatti anche di alcuni fattori legati alla comunicazione: le relazioni con i media, i messaggi verbali ...