Mauro Corona vs Alessandra Mussolini | “Io ho la faccia da scimmia? Tu hai le labbra

Mauro Corona e Fausto De Stefani tifano 5 Stelle. Fraccaro : ''Condivisione di idee e valori'' : I tre si sono fatti immortalare sotto i fiocchi di neve e dopo una passeggiata tra i sentieri della Val di Sella, in cui hanno discusso di economia, politica e prospettive future per i territori di ...

Mauro Corona fa il suo endorsement : Voterò i Cinque Stelle : Da salviniano convinto, Mauro Corona si dice ora pronto a votare per il MoVimento Cinque Stelle . Lo scrittore e alpinista trentino lo ha annunciato pochi giorni fa ai microfoni de La Zanzara di Giuseppe Cruciani e David Parenzo sulle frequenze Radio24.Parlando alla radio della Confindustria, Corona ha confessato che, dopo anni di dichiarata vicinanza al segretario federale della Lega, per le prossime consultazioni sarebbe orientato a dare la ...

Elezioni - Mauro Corona : “Forse non voto. Se dovessi farlo - voterei il M5s”. Bagarre con Parenzo : Durissimo scontro a La Zanzara (Radio24) tra lo scrittore Mauro Corona e uno dei conduttori, David Parenzo. Tutto nasce dalle parole di Corona e dalla sua volontà espressa di non voto alle prossime Elezioni politiche: “Non ho simpatie per la Lega, ho solo approvato qualche dichiarazione di Salvini sull’abbassamento delle tasse o sul cambiamento della legge Fornero. Io ho sempre votato da una vita la sinistra, ma non la voto più, ...