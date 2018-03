Mattarella ricorda Frizzi | garbo | professionalità e simpatia

Mattarella ricorda Fabrizio Frizzi : 13.38 Il Presidente della Repubblica, appresa la notizia della morte di Fabrizio Frizzi, ha inviato ai familiari un messaggio di cordoglio nel quale ricorda "il garbo, la professionalità, la simpatia" del presentatore scomparso.

Delitto Biagi - Mattarella ricorda figura : 11.10 "Sono trascorsi sedici anni dal crudele agguato in cui venne ucciso Marco Biagi e la ferita inferta dai terroristi assassini è ancora aperta"ma "il terrorismo è stato sconfitto". Così presidente della Repubblica, Mattarella, in ricordo del giuslavorista ucciso il 19 marzo 2002 dalle Nuove brigate rosse. "Desidero rinnovare la mia vicinanza e la mia solidarietà alla signora Marina Orlandi Biagi,ai familiari, agli amici, ai colleghi, a ...

Marco Biagi - a Bologna staffetta in bicicletta per ricordare il giuslavorista ucciso. Mattarella : “Terrorismo sconfitto” : Era il 19 marzo 2002. Marco Biagi era tornato a casa in bicicletta dalla stazione di Bologna a casa, in via Valdonica. E’ lì che lo aspettava il commando delle nuove Br che l’avrebbe ucciso a colpi di pistola. giuslavorista e consigliere di diversi ministri, aveva ricevuto minacce in quanto promotore di una riforma del mercato del lavoro – emanata dal governo Berlusconi un anno dopo il suo assassinio – che tra il resto ...

Mattarella ricorda Gandhi - a 70/mo morte : "Dall'impegno per i diritti in Sudafrica alla lotta per l'indipendenza dell'India, il suo grande esempio ha ispirato cause di liberazione dell'umanità nel mondo intero, con la pratica della ...

