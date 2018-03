MasterBox TD500L | scopriamo il nuovissimo case di Cooler Master

eurogamer

(Di lunedì 26 marzo 2018)è da oltre 25 anni un'azienda apprezzata e conosciuta nell'ambito della progettazione e produzione di componenti per computer e periferiche ad alte prestazioni dedicate a un pubblico di appassionati di hardware. Oggi l'azienda taiwanese è lieta di annunciare il lancio ufficiale del.Ecco i dettagli nel comunicato ufficiale:Ilè progettato con superfici trasparenti tridimensionali sul pannello frontale e sul pannello laterale per offrire una grande visibilità sul sistema installato all'interno. Il design sul pannello anteriore e laterale si illumina in modo diverso a seconda dell'angolo di visione, creando un'esperienza dinamica. Il posizionamento delle ventole e sul pannello frontale bilancia l'estetica e l'efficienza utilizzando il supporto di raffreddamento dal pannello superiore.