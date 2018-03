Massimo Giletti ricorda commosso l' amico Fabrizio Frizzi | ' Un uomo perbene | ha pagato per

Massimo Giletti - il retroscena su Fabrizio Frizzi / “Sapevo che non sarebbe arrivato a quest'estate" : Massimo Giletti ricorda l'amico e collega Fabrizio Frizzi e si commuove raccontando di sapere la verità sulla sua malattia: “Io sapevo la verità su di lui, non sarebbe arrivato all’estate…”.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 17:04:00 GMT)

Massimo Giletti fa una rivelazione su Fabrizio Frizzi : “Sapevo che…” : Morte di Fabrizio Frizzi: la clamorosa rivelazione di Massimo Giletti Fabrizio Frizzi è venuto a mancare stanotte. L’uomo è stato colpito da un’emorragia celebrale. Il conduttore è stato immediatamente trasportato all’Ospedale Sant’Andrea di Roma. Purtroppo però i medici non hanno potuto fare granchè per salvargli la vita. E stamattina la famiglia ha pubblicato sui social media un comunicato in cui ha informato tutti ...

Massimo Giletti - il botto di ascolti. Fazio chi? 'Non è l'Arena' su La7 fa l'8% di share : La domenica da record di Massimo Giletti . In una serata senza calcio, Non è l'Arena su La7 registra un strabiliante 8,2% di share, per 1,632 milioni di telespettatori. Come riporta il sito ...

Anticipazioni Non è L’Arena - La7 : Massimo Giletti intervista Flavio Briatore : Le Anticipazioni di Non è L’Arena su La7 annunciano un faccia a faccia fra Massimo Giletti e Flavio Briatore. Cosa accadrà? Di cosa parlerà il noto giornalista e conduttore tv con il famoso imprenditore tornato single da poco? Quali saranno gli altri ospiti e i temi trattati all’interno del nuovo appuntamento con l’amato programma della Rete di Urbano Cairo? La diciassettesima legislatura ha avuto il record per cambio di ...

Massimo Giletti - a Non è l'arena c'è Francesca Barra : toh - si presenta come giornalista : La Barra dunque si presenta come giornalista, mestiere che aveva giurato che non avrebbe più fatto dopo la politica. Le è andata male con il Pd: in Basilicata non è stata eletta, niente poltrona in ...

Fabrizio Corona e Massimo Giletti insieme a Milano : progetti televisivi in vista? : Uno è tra i giornalisti e conduttori più apprezzati della televisione italiana, l’altro è noto come ‘

Massimo Giletti : la foto che lascia senza parole - ecco perché Video : #Massimo Giletti, personaggio ex-Rai e conduttore del programma di successo su La7, 'Non è l'arena', è sicuramente uno dei conduttori più apprezzati della televisione italiana. Fino a quando era presente nella tv pubblica, la domenica pomeriggio di Rai 1 con L'Arena viaggiava tra i 3 ed i 4 milioni di telespettatori ed uno share superiore al 20%. Stessa cosa non si può dire da quest'anno, per quanto riguarda l'ammiraglia di Viale Mazzini, che ...

