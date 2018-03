Massimiliano Morra - zero a Ballando dopo l'incidente : "Non si è mosso". Rabbia sui social : La settimana scorsa un incidente d'auto gli ha dato un grande spavento, a lui come ai suoi fans. Massimiliano Morra è tornato a Ballando con le stelle, sabato sera, e ha ballato...

Ballando con le stelle 2018 - Massimiliano Morra si è esibito. Ma la performance "non è votabile" : zero punti : "Prendo il raccordo per tornare a Zagarola e vedo una macchina che mi ha tagliato la strada. Non ricordo poi molto, la strada credo abbia fatto diverse capriole. Credo che la mano dellArcangelo Gabriele mi abbia protetto, 9 persone su 10 non ne sarebbero uscite vive da quell'impatto". prosegui la letturaBallando con le stelle 2018, Massimiliano Morra si è esibito. Ma la performance "non è votabile": zero punti pubblicato su TVBlog.it 24 ...

Ballando con le stelle 2018 - Massimiliano Morra sull’incidente : ‘Salvato dall’arcangelo Gabriele’ : “Ho avuto la sensazione che qualcuno mi abbia protetto dall’alto. E credo di sapere chi è stato: l’arcangelo Gabriele”. Così Massimiliano Morra parla in un’intervista a DiPiù del brutto incidente stradale che lo ha visto protagonista nella notte tra il 18 e il 19 marzo. Ospite de La vita in diretta l’attore aveva già descritto la dinamica del sinistro, che ha portato la sua auto a scontrarsi contro il guard ...

Ballando con le Stelle - parla Massimiliano Morra dopo l’incidente : “Mi ha salvato l’arcangelo Gabriele” : Massimiliano Morra, concorrente di Ballando con le Stelle insieme alla ballerina Sara Di Vaira, ha avuto un incidente in auto qualche giorno fa e ora racconta com’è andata al settimanale DiPiù. Ancora convalescente e con varie escoriazioni, l’attore spiega: “dopo la seconda puntata di Ballando ero andato a mangiare con Sara e con gli altri protagonisti della trasmissione. Era stata una serata divertente però alle tre ero ...

Massimiliano Morra dopo l’incidente : «Sono un miracolato». Ma Ballando resta a rischio : Massimiliano Morra a La Vita in Diretta Come sta Massimiliano Morra? L’attore, rimasto vittima di un grave incidente stradale, è intervenuto a La Vita in Diretta per spiegare le sue condizioni fisiche, che ad oggi mettono in forte dubbio il suo impegno a Ballando con le Stelle. Nel rivedere la macchina completamente distrutta, si è reso conto di “essere stato veramente un miracolato“. Con Marco Liorni, Morra ripercorre così ...