Marco Liorni ringrazia Mediaset per gli omaggi a Fabrizio Frizzi

LA VITA IN DIRETTA/ Marco Liorni e Francesca Fialdini ricordano Fabrizio Frizzi : Oggi, lunedì 26 marzo, alle 14.00 su Rai 1 andrà in onda La VITA in DIRETTA. Marco Liorni e Francesca Fialdini rendono omaggio al collega e amico Fabrizio Frizzi.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 12:10:00 GMT)

La Vita in Diretta : Marco Liorni e Francesca Fialdini sostituiti : Marco Liorni e Francesca Fialdini sostituiti per La Vita in Diretta Estate La stagione televisiva 2017-2018 è ormai quasi finita. Sembra appena iniziata e invece tra circa due mesi e mezzo i conduttori di tutti i programmi del daytime saluteranno il pubblico, dando loro appuntamento a settembre con la stagione televisiva 2018-2019. Uno dei programmi di punta di Rai 1 è La Vita in Diretta. Quest’ultima non saluterà i primi di giugno il ...

Marco Liorni verso la conduzione di Domenica In : Il conduttore Marco Liorni attualmente è in onda tutti i giorni con “La vita in diretta”, presto potrebbe passare alla conduzione di “Domenica In”. Le indiscrezioni provenienti da viale Mazzini sembrano confermarlo, ma non è ancora chiaro se Liorni affiancherà Cristina Parodi o se ne prenderà il posto. Qualcosa, però, deve cambiare dopo il clamoroso flop di ascolti degli ultimi tempi. Di certo i risultati di “Domenica In” non sono stati ...

Marco Liorni al posto di Cristina Parodi? Rivoluzione nel palinsesto Rai : FUNWEEK.IT - Nonostante Cristina Parodi abbia dichiarato al Corriere della Sera che gli ascolti di Domenica In sono 'assolutamente buoni', i vertici di Viale Mazzini fremono per cambiare le cose nel ...

Marco Liorni condurrà Domenica In con Cristina Parodi? : Domenica In, Cristina Parodi: arriva Marco Liorni? Marco Liorni potrebbe lasciare la conduzione de La vita in diretta e approdare nella prossima stagione televisiva a Domenica In. È questa l’indiscrezione lanciata da Fanpage. Il giornalista sarebbe in pole position per risollevare le sorti della nuova edizione di Domenica In fondato da Corrado Mantoni nel lontano 1976. Di conseguenza, Liorni potrebbe lasciare il rotocalco pomeridiano del ...

LA VITA IN DIRETTA/ Luca Barbarossa e Simona Izzo ospiti di Marco Liorni e Francesca Fialdini : Oggi, mercoledì 14 marzo, alle 15.15 su Rai 1 inizia una nuova puntata di La VITA in DIRETTA, con Marco Liorni e Francesca Fialdini. Ospite in studio Luca Barbarossa e Simona Izzo.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 15:10:00 GMT)

LA VITA IN DIRETTA/ Marco Liorni e Francesca Fialdini ricordano Steno e i cinque anni con Papa Francesco : Oggi, martedì 13 marzo, alle 15.15 su Rai 1 inizia una nuova puntata di La VITA in DIRETTA, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. (Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 15:11:00 GMT)

Gianni Morandi foto in bagno all'autogrill/ Marco Liorni : "Lasciategli fare la pipì in pace!" : Gianni Morandi foto in bagno all'autogrill, fan in agguato alla toilette. Il cantante ci sorride su dopo la rabbia iniziale ma sui social scoppia la polemica.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 15:36:00 GMT)

LA VITA IN DIRETTA/ Nuovo appuntamento con Marco Liorni e Francesca Fialdini su Rai 1 : Oggi, mercoledì 7 marzo, alle 15.15 su Rai 1 inizia una nuova puntata di La VITA in DIRETTA, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. (Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 15:18:00 GMT)

LA VITA IN DIRETTA/ Oggi inizia alle 16.50 : Marco Liorni e Francesca Fialdini lasciano spazio alle elezioni : Oggi, lunedì 5 marzo, alle 16.50 su Rai 1 inizia una nuova settimana di La VITA in DIRETTA, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. (Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 15:25:00 GMT)

LA VITA IN DIRETTA/ Marco Liorni e Francesca Fialdini tra maltempo e fatti di cronaca : Oggi, venerdì 2 marzo, alle 15.15 su Rai 1 va in onda l'ultima puntata della settimana di La VITA in DIRETTA, condotta da Marco Liorni e Francesca Fialdini. (Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 15:08:00 GMT)

Reazione a Catena - Marco Liorni al posto di Amadeus : Grandi novità per la nuova edizione di Reazione a Catena, il game show pre-serale di Raiuno che quest’anno sarà condotto da… Ritorna l’appuntamento televisivo con “Reazione a Catena“, il game show campione d’ascolti di Raiuno. Per l’edizione 2018 grandi novità tra cui l’arrivo alla conduzione di Marco Liorni al posto di Amadeus. Reazione a Catena 2018: arriva Marco Liorni Sarà Marco Liorni il ...

Reazione a Catena/ Marco Liorni sostituisce Amadeus alla conduzione? L'indiscrezione : Cambio di conduzione a Reazione a Catena? Secondo le indiscrezioni lanciate dal portale tvZoom, Marco Liorni potrebbe presto sostituire Amadeus alla guida del programma.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 22:35:00 GMT)

Federica Panicucci vs Francesco Vecchi/ Rivalità tv : dalle sorelle Parodi a Francesca Fialdini e Marco Liorni : Rivalità in tv: Federica Panicucci - Francesco Vecchi, Francesca Fialdini - Marco Liorni e tutte le altre Rivalità televisive raccolte dal settimanale Chi. (Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 18:40:00 GMT)