Marc Jacobs | «Le donne sono fatte di sfumature»

(Di lunedì 26 marzo 2018) L’articolo è pubblicato sul numero 12 di Vanity Fair in edicola da mercoledì 21 marzo Ha 55 anni ma non li dimostra. Il look oversize e quel tocco di verde sui capelli corvini lo rendono irresistibile, come l’accoglienza all’unica italiana alla presentazione dei suoi fondotinta Shameless. Il merito di questa stima «tricolore» è di Luca Guadagnino, che lo ha incantato con Chiamami con il tuo nome, «un film che tutti dovrebbero vedere, per educarsi al mondo che cambia, alla bellezza dell’amore, di qualsiasi natura e orientamento». Stilista eclettico, «appassionato di tutto ciò che è bello, divertente, vivo», dalla suite imperiale dell’hotel Ritz,parla del suo approccio alla bellezza: «Prima era una silhouette astratta a ispirarmi, ora, dopo 4 anni di immersione nell’universo make-up, mi focalizzo sullo sguardo e sul colore, diventati l’essenza, il fulcro, il fuoco». E questo ...