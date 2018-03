Mangiare Uova | tutto quello che bisogna sapere | la differenza tra tuorlo e albume e il

meteoweb.eu

(Di lunedì 26 marzo 2018) L’uovo è un alimento molto importante per la nostra nutrizione, spesso sconsigliato per il suo contenuto in colesterolo. È una fonte eccellente di proteine, vitamina K, B12, D e selenio. In particolare ilè ricco in ferro, fosforo e calcio, ricco in acidi grassi saturi che contrastano il potere aterogeno del colesterolo. In una dieta sana ed equilibrata, l’uovo rientra tra gli alimenti di alta qualità in quanto ricco in proteine, importanti per il rimodellamento del muscolo scheletrico. Molti studi scientifici hanno dimostrato come la qualità e la quantità della fonte proteica possano influenzare la quota di aminoacidi realmente disponibili per il metabolismo proteico. E’ sempre meglio non esagerare con il consumo delleperché essendo un alimento ricco di grassi e colesterolo può alterare le normali funzioni dell’organismo. Tuttavia, la rimozione del ...