Måneskin | online il video di Morirò da Re

Biglietti Maneskin : nuovo tour in autunno – biglietti online dal 26 marzo : biglietti Maneskin: nuovo tour in autunno – biglietti in vendita online da lunedì 26 marzo 2018 dalle ore 10. Le date del nuovo tour autunnale cominciano con la data zero il 10 novembre Senigallia (An), Mamamia – DATA ZERO. Maneskin, il gruppo rivelazione di X Factor ha pubblicato il 23 marzo anche il nuovo singolo (in italiano) Morirò da Re. Molti dei prossimi concerti del tour estivo risultano già sol out. Per questo la band ha ...