“Mamma no!” Un urlo | poi lo schianto Dopo ore vengono tirati fuori dalle lamiere e

(Di lunedì 26 marzo 2018) Una storia incredibile dai dettagli inquietanti. La macchina che sbanda, le ruote che perdono aderenza con l’asfalto, un, poi lo. A bordo una mamma con due bambini. Immediati sono scattati i soccorsi avvisati da alcuni vicini. Sul posto, ambulanza e polizia che hanno aiutato la donna a liberarsi. Fortunatamente illesi i bambini. È successo in Gwinnet County, Georgia: Bakari Warren, madre di 25 anni, ha dichiarato alla polizia di essersi volontariamente schiantata con la macchina contro un palo per provare ai figli l’esistenza di Dio. I due piccoli, di cinque e sette anni, fortunatamente non sono rimasti feriti dall’incidente e, quando la polizia ha chiesto ad uno dei due se la madre avesse volontariamente portato l’auto a sbattere, il bambino ha risposto: “Sì perché ha svoltato. Aveva gli occhi chiusi e diceva: ‘blah, ...