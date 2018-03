“Mama o Non Chiama” il nuovo singolo di Sciabola

allmusicnews

(Di lunedì 26 marzo 2018) “Mama o Non Chiama” ildiDa Martedi 13 Marzo nelle radio italiane “Mama o Non Chiama” (M. Oldani – A. Violante – G. Alloesio – F.S. Brizzi) , ildi Marco Oldani A.k.a..Un pezzo, beat composto da da Rambla, che a dire dello stesso, si è scritto da solo. Tratta una tematica evidentemente attuale e contemporanea: l’amore nella nuova epoca. È l’artista stesso a dire che lo spunto nasce da quando lui viveva i primi amori strappando i petali ai fiori, secondo il ben noto gioco. Ora invece è diverso, le cose sono cambiate, non ci sono più gli sguardi ma c’è la reaction alle storie di Instagram, non c’è più la lettera d’amore, ma c’è il messaggio su whatsapp. Non c’è più il “chissà se mi ama”, ma c’è il “se mi ama, mi chiama”. Da ...