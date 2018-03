Maltrattamenti su disabili | otto arresti

Maltrattamenti sui disabili - blitz dei Nas : 8 arresti - anche medici e un religioso : Quindici misure cautelari sono in corso di esecuzione da parte dei Carabinieri del Nas nei confronti di persone coinvolte, a vario titolo, in un'inchiesta su 'ripetuti e violenti Maltrattamenti ' su ...

Maltrattamenti sui disabili - otto arresti a Venosa : Le indagini dei carabinieri hanno accertato episodi "ripetuti e violenti" in una struttura per la riabilitazione. Coinvolti medici e un religioso

Potenza. Maltrattamenti a disabili in casa di cura – Ennesimo caso di Maltrattamenti in strutture nate con il compito opposto, quello di aiutare chi non...