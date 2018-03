Mala del Brenta | confiscato il tesoro di Felice Maniero | beni per 17 milioni ora

Una Malattia infettiva a prevalente trasmissione sessuale : l’attuale riemergenza della sifilide : La sifilide, antico "mal napolitano" di colombiana memoria, colpisce ancora oggi: infatti negli ultimi anni è stato registrato un incremento dei tassi di incidenza in ogni paese, età, razza, etnia, soprattutto nelle aree a più alto flusso migratorio ed ancor più nei gruppi a rischio (omosessuali e omosessuali siero positivi).Si tratta certamente di un'importante malattia sistemica infettiva, causata da una spirocheta, ...

Emorragia cerebrale : cosa è - i sintomi della Malattia che ha colpito Frizzi. Come si manifesta quella terribile condizione : Fabrizio Frizzi è morto nella notte all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Aveva 60 anni e da qualche tempo era malato. Tutti ricordiamo il malore che lo colpì mentre stava registrando una puntata de L’eredità: era l’ottobre 2017, Frizzi aveva avuto un’ischemia ed era stato ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma per alcuni giorni. A dicembre, dopo essere stato sostituito dall’amico e collega Carlo Conti, era tornato a condurre l’Eredità. Con ...

Trento - infermiera indagata per la morte della piccola Sofia per Malaria : A causa di un errore umano sangue infetto avrebbe contagiato quello della piccola morta il 4 settembre scorso all'ospedale di Brescia - Ci sarebbe un errore umano commesso da un'infermiera dell'...

Milano - i furti della colf dall'oro ai detersivi : casa razziata alla Malata di Alzheimer : Si chiama Elena Conic ed è una badante: conviene memorizzarne il nome perché dopo aver scontato la pena , ora è ai domiciliari nella casa di un'amica, potrebbe tornare a «offrirsi» per un'assunzione, ...

Alessandro Celentano Malattia : "Ho la sindrome dell'alluce rigido" : La malattia di Alessandra Celentano non le permetterà più di ballare come in passato. L'insegnante di Amici ha rivelato di aver avuto un problema molto serio, per una ballerina, che non si è risolto completamente nemmeno con un intervento chirurgico. Fino a questo momento nessuno sapeva che la Celentano avesse affrontato un'operazione e che poi avrebbe dovuto rinunciare a fare quello che più le piaceva: si è trattata di una patologia del piede ...

Psicosi : antiossidanti e aminoacidi potrebbero aiutare nel trattamento della Malattia : Un recente articolo scientifico ha svelato che alcuni nutrienti presenti nei cibi possono aiutare a ridurre i sintomi della Psicosi, se utilizzati nelle prime fasi del trattamento. L’analisi sistematica ha esaminato se l’integrazione di nutrienti potesse fornire un efficace trattamento aggiuntivo per i giovani colpiti da Psicosi. Il team, guidato dal dott. Firth, ricercatore del NICM Health Research Institute, della Western Sydney University e ...

“Sono Malata” : Amici - Alessandra Celentano choc. La prof più severa e temuta - a cuore aperto : due interventi prima del talent. “E ora devo fermare i miei piedi” : Ad Amici, ormai, Alessandra Celentano è un pezzo di storia. Ballerina, coreografa e insegnante di danza, è forse la professoressa più severa, quindi più temuta, dai giovani allievi della scuola di Maria De Filippi. Ed è una donna ‘rigida’ anche nel privato, che pochi, però, conoscono. Si è lasciata andare sulle pagine del settimanale Di Più la prof tanto esigente, a cui ha rivelato di esserlo stata e di esserlo ancora persino ...