Mafia | i Riina cedono | pagano tassa rifiuti

Mafia : legale Dell'Utri - Riina sapeva di essere intercettato e ha seminato messaggi : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - Il boss mafioso Totò Riina, nelle intercettazioni in carcere del 2013, "sapeva benissimo di essere registrato" dalle cimici e "per questo ha parlato con il suo interlocutore, pur sapendo di essere intercettato, e ha seminato messaggi dappertutto per continuare a sosten

Mafia : legale Dell'Utri - Riina sapeva di essere intercettato e ha seminato messaggi (2) : (AdnKronos) - Secondo l'accusa, come ribadito durante la requisitoria, a fine 1993 Marcello Dell’Utri si sarebbe reso disponibile "a veicolare il messaggio intimidatorio per conto di Cosa nostra, ovvero stop alle bombe in cambio di norme per l’attenuazione del regime carcerario. Ciò è avvenuto - ave

AntiMafia - Bindi : la morte di Riina ha rafforzato Cosa Nostra - : La presidente della Commissione parlamentare Antimafia ha presentato la relazione conclusiva invitando il nuovo Parlamento a continuare a cercare la verità sulle stragi: "È un impegno morale che la ...

Erede di Totò Riina/ Mafia - il “toto-boss” per il nuovo capo di Cosa nostra (Le Iene) : Chi è il successore di Totò Riina, morto il 17 novembre 2017? Filippo Roma de Le Iene va in Sicilia per dare il via a un paradossale “toto-boss”.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 12:39:00 GMT)

Mafia - da Fidanzati a Vernengo : la corsa alla successione di Riina. La Dia : “Dopo un lungo stallo sarà una Cosa nostra 2.0” : Il nuovo capo dei capi potrebbe rispondere al nome di Stefano Fidanzati, uscito dal carcere il 23 gennaio, palermitano ma della famiglia dell’Arenella da sempre vicina ai boss di Corleone. Oppure a quello di Cosimo Vernengo che, fuori dal 2014, ha rimesso piede in carcere per un breve soggiorno tra novembre e dicembre, anch’egli è legato a una cosca di Palermo in passato filo-corleonesi. Mentre l’Italia è in campagna elettorale per le elezioni ...

Dia : morto Riina - nuova epoca Mafia 2.0 : 19.20 Dopo la morte di Riina,la guida di Cosa Nostra "non sembra ancora attribuita ad alcuno. Si prospetta una nuova epoca, quella della mafia 2.0", mentre si registra una "minore pervasività della leadership" di Messina Denaro. Così nella relazione semestrale della Dia. La'ndrangheta si "espande e radica fuori dalla Calabria", al Centro-Nord. In Campania agiscono con "violenza quotidiana piccoli eserciti di ragazzi sbandati". Infine, attivi ...

Mafia - la Dia : "Dopo Riina non c'è un capo. Si allenta la leadership di Messina Denaro" : La relazione trasmessa alla Camera: "Si prospetta l'apertura di una nuova epoca, che confermerà definitivamente la strategia della sommersione"

PAOLO BORSELLINO/ Chi è il giudice che insieme a Giovanni Falcone ha sconfitto la Mafia di Riina e Provenzano : PAOLO BORSELLINO ha conosciuto Giovanni Falcone in tenera età per poi diventarvi il più importante collaboratore nella lotta alla mafia. La sua vita e la carriera magistrale.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 07:17:00 GMT)

Mafia : pm trattativa - per Riina Berlusconi inaffidabile e Dell'Utri persona seria : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - "Per il boss Totò Riina Berlusconi era una persona inaffidabile mentre Marcello Dell'Utri era una persona seria che ha mantenuto la sua parola". Lo ha detto il pm Francesco Del Bene proseguendo la sua requisitoria nel processo sulla trattativa tra Stato e Mafia all'aul

Mafia : 5 arresti tra cui il figlio dell'autista di Riina - colpo a Cosa Nostra grazie a un pentito : Duro colpo a Cosa Nostra a Palermo grazie a un nuovo pentito, Sergio Macaluso, uno dei capi del mandamento di Resuttana, in carcere da due anni. Le sue confessioni ai magistrati della Dda di Palermo hanno fatto scattare un fermo per cinque boss tra cui Giuseppe Biondino, il figlio di Salvatore, l'autista di Riina. Ufficialmente, era solo il gestore di un'agenzia di pubblicità, la "MP", in ...

Mafia : il figlio dell'autista di Riina in cella - era nuovo capoclan : Il passaggio di consegne avvenne in una casa nelle campagne di Palermo. L'investitura di Giuseppe Biondino al vertice della famiglia mafiosa di San Lorenzo fu decisa senza discussioni. figlio dell'autista di Totò Riina, Salvatore, arrestato insieme al capo dei capi il 15 gennaio del 1993, nipote di Girolamo, altro mafioso di rango del mandamento, il suo turno, nel rispetto delle regole con cui Cosa nostra continua a perpetuare il suo ...

Mafia - a Palermo c’è un nuovo pentito : 5 persone fermate. C’è anche il figlio dell’autista di Riina : Cinque persone fermate per Mafia ed estorsione mentre si preparavano a fuggire. L’ultima operazione della direzione distrettuale antiMafia di Palermo è stata ordinata a tappe forzate per evitare che i sospetti si dessero alla latitanza. Ed ha beneficiato delle dichiarazioni di un nuovo collaboratore di giustizia. In carcere è finito anche Giuseppe Biondino, figlio di Salvatore Biondino, autista e uomo di fiducia di Totò Riina. Per gli ...

Blitz antiMafia - fermato figlio autista di Riina : Operazione antimafia a Palermo . I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno eseguito un decreto di fermo , emesso dalla Procura Distrettuale antimafia palermitana, nei confronti di 5 indagati ...