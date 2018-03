Macerata | Ascoli Piceno | Loreto | un fine settimana di grande bellezza nelle Marche

vanityfair

(Di lunedì 26 marzo 2018) Ci sono luoghi del cuore: posti dove puoi tornare mille volte e non ti stanchi mai, perché ogni volta ti offrono un’emozione diversa. Lesono tra questi, una regione che ti stupisce sempre perché ne racchiude tante, dove ti innamori delle montagne e poi del mare, dei borghi e delle città piene di storia e di storie, dell’arte che qui hanno contribuito a diffondere i più grandi perché ci sono nati e sono stati ispirati dal suo fascino: da Rossini a Leopardi a Raffaello, passando da Lorenzo Lotto fino a Dante Alighieri (che visse il suo esilio a Castello della Pieve). A loro la Regione dedica un triennio ricco di celebrazioni, che quest’anno in particolare invita a vedere con con occhi nuovi anche ciò che che non si sperava più potesse esserci: è il progetto Mostrare leche fino alladel 2018 propone esposizioni realizzate con opere di artisti marchigiani ...