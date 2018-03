M5s | Raggi positiva su Salvini | “Si concentra sui poteri a Roma Capitale” “Fico?

Lazio - dopo Raggi anche Lombardi apre a Zingaretti : prove d’intesa nella Regione laboratorio del “compromesso” M5s – Pd : prove d’intesa nel Lazio fra il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle. Tentativi di “convergenza” e “collaborazione” che potrebbero diventare il laboratorio per un accordo anche in Parlamento. dopo l’apertura del consigliere uscente Devid Porrello e la visita “programmatica” di Nicola Zingaretti in Campidoglio, il nuovo passo in direzione del disgelo lo compie Roberta Lombardi, candidata pentastellata sconfitta proprio dal neo rieletto ...

Sondaggi Politici/ Prime stime post-Elezioni : M5s al 34% - Salvini raggiunge il Pd : Sondaggi elettorali Politici, Prime stime post-Elezioni verso il nuovo Governo: M5s al 34%, Salvini raggiunge il Partito Democratico al 18%, Berlusconi crolla al 12%. Analisi e stime(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 05:36:00 GMT)

Pd - il disgelo con Raggi e la convergenza con il M5s. Così Zingaretti può fare del Lazio il laboratorio politico nazionale : Parola d’ordine: convergenza. “Tematica” e “politica”, a detta dei protagonisti. La mossa? Un serrato tentativo di disgelo con il Movimento 5 stelle e il recupero di un centrosinistra romano logorato dalle divisioni interne. L’obiettivo finale: costruire un “blocco Roma” in grado di sostenere la scalata alla segreteria nazionale del Pd. Purché si vada a congresso non prima di un anno. E, ovviamente, blindare la propria non-maggioranza in ...

Mancato assessore M5s a Roma cade in una buca e fa causa… alla Raggi : Mancato assessore M5s a Roma cade in una buca e fa causa… alla Raggi Bocciata dal sindaco, Paola Giannone si è fratturata il naso e ha riportato varie ferite cadendo nell’atrio della scuola di via Fabiola sulla Gianicolense Continua a leggere L'articolo Mancato assessore M5s a Roma cade in una buca e fa causa… alla Raggi proviene da NewsGo.

Roma - mancato assessore M5s cade in una buca e fa causa... alla Raggi : Dopo essere stata bocciata dal sindaco Virginia Raggi come aspirante assessore ai Lavori pubblici in favore di Margherita Gatta, la militante grillina Paola Giannone ha deciso di fare causa al Comune ...

Mancato assessore M5s a Roma cade in una buca e fa causa… alla Raggi : Mancato assessore M5s a Roma cade in una buca e fa causa… alla Raggi Bocciata dal sindaco, Paola Giannone si è fratturata il naso e ha riportato varie ferite cadendo nell’atrio della scuola di via Fabiola sulla Gianicolense Continua a leggere L'articolo Mancato assessore M5s a Roma cade in una buca e fa causa… alla Raggi proviene da NewsGo.

I capigruppo M5s incontrano i vertici Pd. Gentiloni 'Per dare futuro al Paese servono serietà e coraggio' : ROMA - Rimasto finora in silenzio, il premier Paolo Gentiloni interviene per la prima volta dopo il voto nel dibattito sul futuro governo. Mentre i capigruppo del M5s, Giulia Grillo e Danilo Toninelli,...

Il M5s è già arrivato a quota 34% La Lega al 18 - ha raggiunto il Pd Cosa è cambiato rispetto al 4 marzo : Crescono ulteriormente il M5S e la Lega, ovvero i vincitori del 4 marzo. Affaritaliani.it pubblica in esclusiva il primo sondaggio dopo il voto, realizzato dall'Istituto Piepoli. I dati sono relativi alla Camera dei Deputati Segui su affaritaliani.it

Pomezia - il sindaco Fucci : 'Mi ricandido fuori da M5s. Ho rifiutato incarico dalla Raggi' : Alla politica di professione, quella che mi assicurava un incarico molto ben pagato come capo di gabinetto della Raggi, ho preferito la politica del territorio, quella che si prende cura dei ...

M5s - Gene Gnocchi è Virginio Raggi : “Mo come famo? De tutti sti voti dobbiamo restituirne la metà e arriviamo al 16%” : A DiMartedì (La7) torna Virginio Raggi, Gene Gnocchi nei panni del fratello della sindaca di Roma: “Però er problema della responsabilità de governo ce sta, c’è sta er problema della governabilità, er problema delle alleanze… Tu Giovà te domanderai: e come famo? E famo come fa Virginia: famo un cazzo. Stamo fermi e qualcuno ci penserà. Vuoi la provvidenza, vuoi le stelle, vuoi gli astri favorevoli, le congiunture. A noi che ce frega, tanto ...

M5s - Raggi : “Iniziata la Terza Repubblica. Aumentati i consensi anche a Roma” : “Ho sentito Nicola Zingaretti e gli ho fatto gli auguri per il mandato”, dice Virginia Raggi, sindaca di Roma, a margine di una presentazione. “Il M5S ha visto crescere i suoi consensi ovunque, su Roma e in tutto il sud Italia. È iniziata la Terza Repubblica, come ha detto Luigi Di Maio. La repubblica dei cittadini”. L'articolo M5S, Raggi: “Iniziata la Terza Repubblica. Aumentati i consensi anche a Roma” ...

Regionali Lazio - guerra alla Raggi e slogan anti-migranti : così la Lombardi ha fatto perdere voti al M5s. Che su Roma regge : Pur con qualche scricchiolio nei quartieri “bene”, Virginia Raggi sembra mantenere il consenso nella sua Roma. Semmai, a due anni di distanza, è Roberta Lombardi e tutto il suo “mondo” – quello che formava la cosiddetta ‘base’ – a doversi interrogare sul calo di consensi registrato dal M5S nelle roccaforti dell’ormai ex deputata. Con magra soddisfazione dei vertici del Pd Roma, i quali oggi fanno capolino come “primo partito” alle ...

Elezioni - M5s arretra nel Centro di Roma : Raggi verso il rimpasto - via Meloni : Anche Virginia Raggi ha imparato l'arte della politica e dunque, prima regola: non bisogna rimanere mai fermi. Se il M5S a Roma è in flessione , sia rispetto alle politiche sia, soprattutto, rispetto alle regionali, la sindaca decide di '...

M5s : alle 17 attesa Lombardi in hotel dove trionfò Raggi : Roma – attesa per le 17 Roberta Lombardi Roma – Per seguire lo spoglio delle schede per la Regione Lazio, è stata sistemata la sala... L'articolo M5S: alle 17 attesa Lombardi in hotel dove trionfò Raggi su Roma Daily News.