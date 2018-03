M5S-Lega - dialogo ostacolato dalle elezioni regionali in Friuli - Molise e Val d'Aosta : di Marco Conti In Italia le compagne elettorali non finiscono mai. Chiusa quella delle politiche, si apre il turno amministrativo regionale, ma non solo. Il 22 aprile si voterà in Molise, il 29 in ...

Cei : un governo Lega-M5S? Nessun timore : 14.50 Un possibile governo a trazione Lega, unito al M5S? "Io non temo nulla", risponde il presidente della Cei Bassetti "Noi abbiamo parlato con estrema chiarezza: abbiamo parlato di bene comune e abbiamo detto quali punti ci stanno a cuore, che sono il bene della gente, di tutta la gente,quindi non abbiamo nulla da temere da Nessuno",spiega.Auspica un governo "al servizio del Paese".E sull' elezione dei neo presidenti delle Camere:"Alle ...

Berlusconi : Matteo il nostro premier - un governo M5S-Lega sarebbe assurdo : Il leader di Forza Italia dice che 'sarebbe un ircocervo', l'animale mitologico che nell'antichità i filosofi citavano come esempio di assurdità -

Salvini : «Io premier? Pronto - ma non è “o io o la morte”» Berlusconi : «Governo Lega e M5S sarebbe un ircocervo» : Il segretario della Lega Pronto anche a diventare «solo» ministro. Il governo con i 5Stelle non sarebbe un’assurdità, come dice Berlusconi: «Parliamo del programma e vediamo in Parlamento chi ci sta»

Alleanza M5S-Lega? Salvini : 'Più che ircocervo è sarchiapone' : "La figura dell'ircocervo è preoccupante. Io pensavo al sarchiapone di Walter Chiari, che è un'altra cosa". Così il leader leghista, Matteo Salvini, scherza sulla figura dell'ircocervo , animale ...

Governo : Rosato - Lega-M5S hanno già deciso - Pd opposizione : Roma, 26 mar. (AdnKronos) – “Lega e M5S hanno già deciso di fare un Governo insieme. Ci sarà una lunga fase di rimpalli, di sì, si no ma alla fine andrà così. Come avevano già deciso di fare i presidenti delle Camere”. Lo dice Ettore Rosato del Pd a L’Aria che Tira su La7. M5S e centrodestra “hanno detto una presidenza ai 5 stelle e una al centrodestra. Lo hanno detto fin dall’inizio. Noi abbiamo detto siamo ...

Accordo M5S-Lega - i malumori della base : "Dov'è il reddito di cittadinanza? Di Maio non tradisca le attese di chi l'ha votato : Il MoVimento fondato da Grillo "ha promesso lavoro, reddito di cittadinanza, riduzione dei costi della politica e lotta alla criminalità organizzata. Al Nord interessa la difesa dei diritti acquisiti,...

Bassetti - Cei - apre al governo M5S-Lega : Dai vescovi italiani via libera a un governo M5S-Lega. Il segnale, sia pure indiretto, arriva dal presidente della Conferenza episcopale italiana, Gualtiero Bassetti , a margine della presentazione di ...

Confindustria predica prudenza in vista di un Governo M5S-Lega : "Non smontare le riforme - preservare la Legge Fornero" : La situazione politica in Italia è "meno preoccupante di quel che sembra", ma ora nella formazione del nuovo Governo devono prevalere "buon senso, competenza, interesse per il Paese". Questo significa "non smontare le riforme, puntare sul lavoro e ridurne il costo a partire dai giovani, investire in infrastrutture e formazione, semplificare, sciogliere i nodi della burocrazia e della giustizia e assicurarne tempi compatibili quel ...

I vescovi non ostacolano un governo Lega M5S. "Non temiamo nulla - ciò che conta è il bene comune" : In vista delle consultazioni per formare un nuovo governo, il presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, torna a parlare di politica. A chi gli chiede se abbia timore di un possibile governo a trazione leghista, unito al Movimento Cinque Stelle, Bassetti risponde: "Io non temo nulla, perché noi abbiamo parlato con estrema chiarezza: abbiamo parlato di bene comune e abbiamo detto quali punti ci stanno a cuore, che sono il bene della gente, ...