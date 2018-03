M5S | giornalista siciliano estromesso da liste cita Di Maio ‘Mi ha creato un danno’

Reddito di cittadinanza - Ferrara (M5S) pubblica video tagliato di Milena Gabanelli. La giornalista : ‘Manipolazione’ : “Laura Ferrara, il video che avete pubblicato è diverso dall’originale. Avete tagliato alcune parti e, di conseguenza, il messaggio complessivo risulta alterato. Nessuno impedisce di pubblicare il video di Dataroom, ma modificarne il senso è scorretto. Milena Gabanelli“. Il messaggio compare sulla bacheca Facebook dell’eurodeputata M5s Laura Ferrara, sotto al post con il video della puntata del 21 febbraio di Dataroom del ...

Berlusconi e Mentana - ancora scintille. “Sì - il Tav l’ho inventato io”. Poi la gaffe col giornalista sulle lauree M5S : “Molti non sono nemmeno laureati”, è la frase con cui Silvio Berlusconi rincara la dose sui cinquestelle, nuova emergenza dopo il comunismo che avrebbe spinto il leader di Forza Italia e impegnarsi nuovamente. Ma all’accusa di non essere laureati, il conduttore di Bersaglio Mobile (La7), Enrico Mentana, fredda Berlusconi: “Glielo devo dire, nemmeno io sono laureato” L'articolo Berlusconi e Mentana, ancora scintille. ...

Bruno Vespa : "Per Casalino sono il giornalista più corretto nei confronti del M5S" : In un'intervista al settimanale Oggi , Bruno Vespa parla del suo futuro in Rai se alle elezioni dovessero imporsi i Cinque Stelle come primo partito: cambierà qualcosa dentro la Rai? 'Me lo auguro - ...

Luigi Di Maio annuncia i big nelle liste M5S : "Attori - militari e imprenditori nei collegi uninominali". La giornalista Milena Gabanelli dice no : Nomi "dal mondo delle forze armate, dell'imprenditoria, attori impegnati sui temi sociali". Sono questi i candidati che si presenteranno con il Movimento 5 Stelle nei collegi uninominali. Lo ha anticipato il candidato premier, Luigi Di Maio, senza però fare nomi, in collegamento con Radio 105 Matrix. Riferendosi agli avversari politici, ed in particolare al Pd, Di Maio ha detto: "Questi nomi, credo, non li faranno stare sereni".Chi non si ...