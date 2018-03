M5S-centrodestra | dalle presidenze al governo Cosa accade adesso

Governo - Berlusconi : “Salvini sia il nuovo premier. Esecutivo con M5S? Elettorato di centrodestra non perdonerebbe” : Matteo Salvini “ha il diritto e il dovere di provare a formare un nuovo Governo”. Ma non con i 5 Stelle: “Sarebbe un ircocervo, l’animale mitologico spesso citato dai filosofi antichi come esempio di assurdità, perché in esso convivono caratteri opposti e inconciliabili. E poi perché Salvini dovrebbe fare il socio di minoranza di un Governo Cinque Stelle? Non credo che l’Elettorato di centrodestra lo perdonerebbe“. Parola ...

Salvini : il premier? Di centrodestra Condizioni del Quirinale|Partita col M5S : Il leader della Lega su Facebook: «Siamo coalizione che ha dimostrato compattezza, intelligenza e rispetto degli elettori»

Di Maio-Salvini - Governo in salita/ Scontro Lega e M5S : "premier al centrodestra". Ma Berlusconi 'trama'.. : Luigi Di Maio, "Matteo Salvini mantiene la parola data": ora sfida M5s-Lega per il Governo, "ora parliamo con tutti, ma io sarò premier". Veto su Berlusconi e la risposta del Carroccio

Le otto emergenze su cui un Governo M5S-Centrodestra può spaccarsi : Web Tax, Ceta, Sud, fallimenti, appalti, jobs act, lavoro autonomo e nucleare: ecco le partite in bilico fra i «no» di M5S e Centrodestra. Più probabilità di arrivare in porto per formazione 4.0 e superticket sanitari ...

FICO ALLA CAMERA - ALBERTI CASELLATI AL SENATO/ Presidenti eletti : la manovra Lega-M5S contro veti centrodestra : Roberto FICO al SENATO, Elisabetta ALBERTI CASELLATI al SENATO: eletti i nuovi Presidenti, grazie anche all'accordo fra Movimento 5 Stelle, Lega. La mossa contro i veti di Forza Italia.

Web Tax - Ceta - Sud - fallimenti : le partite in bilico fra i «no» di M5S e Centrodestra : Web Tax, Ceta, Sud, fallimenti, appalti, jobs act, lavoro autonomo e nucleare: ecco le partite in bilico fra i «no» di M5S e Centrodestra. Più probabilità di arrivare in porto per formazione 4.0 e superticket sanitari ...

[Il retroscena] Salvini all'Interno - Di Maio al Welfare : ecco il governo centrodestra-M5S : Io ho fatto un'altra battaglia politica. Non ho condiviso queste scelte", segnala. Lui guardava - come altri nel suo partito - ad un asse privilegiato con il Pd, che, però, si è chiamato fuori da ...

Resiste accordo centrodestra-M5S : Casellati al Senato - Fico alla Camera. Ora la partita per il governo : A Palazzo Madama eletta per la prima volta una donna. E primo pentastellato ad presiedere la terza carica dello Stato. Gentiloni si è dimesso. Dal 3 aprile via alle consultazioni -

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : intesa M5S-Centrodestra : ora accordo sul Governo? (25 marzo 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: intesa M5S-Centrodestra da il via all'elezione dei presidenti. Bari incendio nella sede del giudice di pace. Torna la Formula 1.(25 marzo 2018).

Elisabetta Casellati - presidente del Senato/ Accordo M5S e centrodestra : perché è la "pasdaran" di Berlusconi : Elisabetta Casellati: ex membro del CSM, è accanto a Berlusconi dal 1994. In passato la polemica per l'assunzione della figlia a capo della sua segreteria e le accuse di golpe.

ELISABETTA CASELLATI PRESIDENTE DEL SENATO/ Eletta con voti di centrodestra e M5S - ora garante di un'alleanza? : ELISABETTA CASELLATI: ex membro del CSM, è accanto a Berlusconi dal 1994. In passato la polemica per l'assunzione della figlia a capo della sua segreteria e le accuse di golpe.

Governo - Romani : “Oggi intravista geometria politica che porta ad accordo tra parte consistente del centrodestra e M5S” : “Delusione? Anzi, mi sono liberato di un peso”, dice Paolo Romani allontanandosi dal Senato, dopo la proclamazione della nuova presidente, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Quanto alle geometrie politiche rappresentate dall’accordo sulle presidenze delle Camere, l’esponente di Forza Italia vede un possibile accordo tra una parte “consistente” del centrodestra e il M5s per dare vita a un’esecutivo: ...

Pd - Renzi su M5S e centrodestra : "Governo tocca a loro"/ Martina : "Presidenti Camere? Legislatura parte male" : Pd, Renzi su M5s e centrodestra: "Governo tocca a loro". Martina: "Presidenti Camere? Legislatura parte male". Guerini all'attacco: "Salvini e Di Maio? Berlusconi ruota di scorta"

Regge l'accordo centrodestra-M5S : Casellati eletta al Senato - Fico alla Camera : Roberto Fico alla Camera e Elisabetta Alberti Casellati al Senato: questo il risultato dell'accordo tra il centrodestra e il Movimento Cinque Stelle per l'elezione dei presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama. ...