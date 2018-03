Lutto in tv | è scomparso Fabrizio Frizzi | a pochi giorni dal ' suo' Bologna-Roma

Pattinaggio artistico - Lutto nel mondo delle rotelle : è scomparso Gabriele Quirini : lutto nel mondo del Pattinaggio artistico a rotelle . Questa mattina, a causa di un terribile incidente stradale sulla Autostrada A1 Milano-Napoli, è morto all’età di 44 anni Gabriele Quirini , uno dei migliori allenatori e coreografi della disciplina a livello nazionale e internazionale. Il tragico episodio è avvenuto all’altezza del chilometro 387 tra Chiusi (Siena) e Valdichiana (Arezzo). Secondo quanto riportato da Autostrade Per ...

QUINTANA IN Lutto : E' SCOMPARSO SERGIO MOLARI : FOLIGNO La QUINTANA è in LUTTO per la scomparsa del dottor SERGIO MOLARI , Magistrato dell'Ente Giostra dagli anni Ottanta fino al 2003 . Il suo cuore ha cessato di battere questa mattina all'Ospedale ...