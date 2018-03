Blastingnews

: Lutto gravissimo a Forum: muore la giudice Maretta Scoca: - GuidaTV88 : Lutto gravissimo a Forum: muore la giudice Maretta Scoca: - berta95italy : Lutto gravissimo a Forum: muore la giudice Maretta Scoca - invisiblearabs : RT @DiDonadice: #Razzismo Gravissimo che la città di Firenze non abbia proclamato per Idy Diene il lutto cittadino. -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di gossip VIDEO, che oggi si interesseranno ad un graveche ha colpito il mondo della televisione. Di chi stiamo parlando se non di #, ladi #che è morta a Roma in to ad una grave malattia. GraveBrutte notizie per, il programma condotto da Barbara Palombelli, in quanto ha perso uno dei giudici più amati dai telespettatori di Canale 5. Di chi stiamo parlando se non di Maria Concetta, che è deceduta nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo, in to ad una lunga malattia. Come ricorderete Maria detta, nata a Roma nel 1938, era ildidal 2007, sebbene abbia ricoperto importantissimi incarichi, in questi anni. Infatti è stata Sottosegretario a Ministro di Grazia e Giustizia durante il governo D'Alema. Inoltre ha ricoperto il ...