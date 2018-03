L' Unione dei Comitati per la Sicurezza di Modena replica al sindaco

Presidente Moldavia commenta manifestazione dei sostenitori dell'Unione con Romania - : "Anche se oggi l'unionismo ha subito una cocente sconfitta, occorre condannare la diffusione di questa peste nella politica moldava. Oggi le autorità di polizia hanno dimostrato che si può mantenere ...

Camere - senza esito la riUnione dei capigruppo (c’è anche il Pd) M5S non vuole incontrare Berlusconi : Il capo politico del M5S non cede davanti alla proposta unitaria del centrodestra del capogruppo azzurro a palazzo Madama. Poi propone un incontro tra tutti i capigruppo. Salvini: «Trattative azzerate, una Camera spetta al centrodestra». Renzi: «Tocca a loro»

Presidenze - si riparte da zero. Stasera riUnione dei capigruppo di tutti i partiti : Si riparte da zero. Dopo un’iniziale fase in discesa, dove sembrava essere stata raggiunta un’intesa di massima tra i due vincitori delle elezioni, centrodestra e M5s, che prevedeva di assegnare lo scranno più alto di palazzo Madama a Forza Italia e quello di Montecitorio ai pentastellati, la trattativa si è impantanata sul nome di Paolo Romani. A...

Serie A - i presidenti dei club disertano la riUnione con Mediapro : L'emittente ha chiesto un incontro ai club dopo la lettera con cui ha chiesto di sospendere i termini per il pagamento di quanto offerto per i diritti tv. Ma la Serie A diserta. L'articolo Serie A, i presidenti dei club disertano la riunione con Mediapro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Emma Bonino - il brutto sospetto di essere stata scaricata : lo sfogo all'ultima riUnione dei Radicali italiani : Emma Bonino solo ora si rende conto di non essere circondata da giganti della politica tra i Radicali italiani. Durante l'ultima riunione del partito ha dovuto affrontare a muso duro il segretario, Riccardo Magi, che si era messo in testa di candidarsi alla segreteria del Pd, ...

Di Maio alla prima riUnione dei senatori M5s : “Dei ministri si parla con il Colle - dei temi con i partiti” : “Dei ministri si parla con il presidente della Repubblica, dei temi con i partiti politici”. alla prima riunione dei 112 senatori del Movimento 5 stelle è intervenuto anche il capo politico Luigi Di Maio. Che come prima cosa ha parlato dei metodi per l’elezione dei presidenti delle Camere e delle prossime mosse in vista dell’eventuale formazione di un governo. “prima il metodo poi i nomi”, ha detto ribadendo ...

Livio Mandarà coordinatore provinciale Unione dei Siciliani : Nominate le figure provvisorie che guideranno l'Unione dei Siciliani in provincia di Ragusa, in vista delle prossime elezioni

L'Unione svizzera dei contadini critica ristrutturazione Agroscope : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

M5s - riUnione dei neo-eletti a Roma. Di Maio annuncia i nuovi capigruppo : Giulia Grillo e Danilo Toninelli : Un lungo applauso nella salta dell’Hotel Parco dei Principi, quindi il saluto di Luigi Di Maio ai 333 neo-eletti con il Movimento 5 stelle. E’ iniziata alle 14.30 la prima riunione con i parlamentari grillini e come prima cosa ha annunciato i nuovi capigruppo: Giulia Grillo per la Camera e Danilo Toninelli al Senato. L'articolo M5s, riunione dei neo-eletti a Roma. Di Maio annuncia i nuovi capigruppo: Giulia Grillo e Danilo Toninelli ...

Attico Bertone - la versione del cardinale : “Ristrutturazione e Unione dei due appartamenti concordate con Bergoglio” : L’Attico del cardinale Bertone? Una decisione concordata con Papa Francesco. È lo stesso porporato salesiano a dare la sua versione dei fatti, chiamando in causa direttamente Bergoglio, nel suo libro “I miei Papi”, edito dalla Elledici, che ilfattoquotidiano.it ha letto in anteprima e che sarà presentato a Torino il 14 marzo prossimo. Per la prima volta, dopo le tante polemiche e i processi penali sulla ristrutturazione del suo Attico in ...