Sollevamento pesi - Europei 2018 : programma - orari e tv di Lunedì 26 marzo. Tutti gli italiani in gara : Oggi lunedì 26 marzo iniziano gli Europei 2018 di Sollevamento pesi. A Bucarest (Romania) si assegnano i primi due titoli: spazio alla 48kg femminile e ai 56kg maschile. L’Italia si gioca subito delle carte importanti: Mirko Scarantino vuole confermarsi Campione, Jenny Pagliaro può tornare ai vecchi fasti affiancata dalla sorella Alessandra. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e Tutti gli orari di lunedì 26 marzo ...

Stasera in tv : programmi tv di oggi - Lunedì 26 marzo 2018 : Semifinali al torneo di Viareggio , alle 15.00 Juventus-Fiorentina e alle 17.00 Inter-Parma in diretta su RAI SPORT mentre in serata alle 20.30 Siracusa-Reggina , Serie C, su RAI SPORT. Seconda ...

“Che fuori tempo che fa” – Ventiquattresima puntata di Lunedì 26 marzo 2018 – Copertina di Maurizio Crozza e tanti ospiti. : Ventiquattresima puntata (dopo non essere andati in onda lunedì scorso per lo speciale post elezioni di Porta a Porta) nella seconda serata del lunedì di Raiuno, a partire dalle 23:40, con Che fuori tempo che fa, il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio. Che fuori tempo che fa Che fuori tempo Che Fa […] L'articolo “Che fuori tempo che fa” – Ventiquattresima puntata di lunedì 26 marzo 2018 – Copertina di Maurizio Crozza e tanti ospiti. ...

Lunedi 26 Marzo sui canali Sky Cinema HD : Spider-Man: HomecomingTom Holland interpreta l'Uomo Ragno nella pellicola con Michael Keaton e Robert Downey Jr. Reduce dall'esperienza con gli Avengers, Spider-Man difende l'umanita' dagli artigli dell'Avvoltoio. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15 e SKY Cinema HITS ore 21.45)Justin e i cavalieri valorosiJustin ha un sogno per il futuro che guarda al passato, a suo nonno, cavaliere valoroso al servizio della regina, prima che i cavalieri ...

Programmi TV di stasera - Lunedì 26 marzo 2018. Su Rai2 ultimo appuntamento con «Boss in Incognito» da Accumoli : Gabriele Corsi Rai1, ore 20.30: Mina l’aliena Non è facile ripercorrere 60 anni di carriera, 40 dei quali trascorsi lontano da riflettori e telecamere. Ci prova Vincenzo Mollica a parlare di Mina e a raccontare un fenomeno unico in una puntata speciale intitolata “Mina l’aliena” realizzata con una preziosa collaborazione tra Rai1 e Tg1. Una trasmissione in cui verrà presentato il racconto di Mina e della sua carriera con ...

"Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro : il contesto scolastico e l'alternanza scuola lavoro" Domani - Lunedì 26 marzo 2018 - nell'I.T.S. ... : Siamo sicuri che ciò rappresenti la migliore premessa per la promozione di un'autentica cultura del lavoro e per la costruzione di un'efficace strategia di politica sociale». Il convegno di Domani ...

Fastweb Mobile : lunedi 26 marzo verrà svelata la nuova offerta : Fastweb Mobile si prepara a lanciare la sua nuova offerta, con l'annuncio che verrà fatto in diretta streaming questo lunedi 26 marzo 2018 dalle ore 19:30. Un nuovo capitolo all'insegna del claim " Niente come prima ", dopo l'annuncio dello scorso 20 febbraio , quando è stata presentata la ...

U&D Lunedì 26 marzo : in onda il trono over o classico? Video anticipazioni : Domani, lunedì 26 marzo, comincia una nuova settimana televisiva per la trasmissione di Maria De Filippi, 'Uomini e Donne'. Come ben sappiamo, gli appuntamenti settimanali del seguente people show sono composti dalle puntate del trono classico (il trono dei giovani) e dalle puntate del trono over (il trono dei senior). Da alcuni mesi a questa parte al trono classico vengono dedicati i primi due giorni della settimana (il lunedì e il martedì) ...

Il meteo in Italia per Lunedì 26 marzo : Dove pioverà e dove no, che poi è la cosa che interessa davvero a tutti The post Il meteo in Italia per lunedì 26 marzo appeared first on Il Post.

Lanciano - Due prestigiosi incontri di Basket - si disputeranno Lunedì 26 marzo a partire dalle 16 : 30 al Palazzetto dello Sport - Abruzzo in Video : Gli spareggi vedono in competizione squadre di categoria Under 20 con atleti di valore nel panorama cestistico nazionale: alle 16:30 la prima partita con VL Papalini Pesaro vs. Pol. Aurora Brindisi. ...

Amici 2018 anticipazioni Lunedì 26 marzo : cosa succederà la prossima settimana : Ci risiamo, anche nelle anticipazioni di Amici 2018 per lunedì 26 marzo e per la prossima settimana dobbiamo ipotizzare come e quando verranno scelti i concorrenti per il Serale. La settimana scorsa, con l'assegnazione delle felpe verdi a Einar e Lauren, la situazione sembrava essersi sbloccata e invece no, è stato un caso semplicemente, perché anche nella puntata che si è appena conclusa i professori hanno detto "no" a chiunque non fosse il ...

Anche in Umbria - a Trevi - il Mipaaf in campo per la valorizzazione dell'olio - lunedi' 26 marzo 2018 : Appuntamento lunedì 26 marzo a Villa Fabri di Trevi , UMWEB, Trevi. Un mese dedicato all'olio extra vergine e alla sua promozione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali lancia ...

ALBA/ Lavori in corso Italia da Lunedì 26 a giovedì 29 marzo : Da lunedì 26 a giovedì 29 marzo 2018 in corso Italia ad ALBA ci saranno i Lavori per la rimozione di un vecchio tratto di rete gas metano in disuso collocato sul ponte ferroviario, prima di corso ...