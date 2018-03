Lunedi 26 Marzo sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - lunedì 26 marzo 2018. Su Rai2 ultimo appuntamento con «Boss in Incognito» da Accumoli : Gabriele Corsi Rai1, ore 20.30: Mina l’aliena Non è facile ripercorrere 60 anni di carriera, 40 dei quali trascorsi lontano da riflettori e telecamere. Ci prova Vincenzo Mollica a parlare di Mina e a raccontare un fenomeno unico in una puntata speciale intitolata “Mina l’aliena” realizzata con una preziosa collaborazione tra Rai1 e Tg1. Una trasmissione in cui verrà presentato il racconto di Mina e della sua carriera con ...

"Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro : il contesto scolastico e l'alternanza scuola lavoro" Domani - lunedì 26 marzo 2018 - nell'I.T.S. ... : Siamo sicuri che ciò rappresenti la migliore premessa per la promozione di un'autentica cultura del lavoro e per la costruzione di un'efficace strategia di politica sociale». Il convegno di Domani ...

Fastweb Mobile : Lunedi 26 marzo verrà svelata la nuova offerta : Fastweb Mobile si prepara a lanciare la sua nuova offerta, con l'annuncio che verrà fatto in diretta streaming questo lunedi 26 marzo 2018 dalle ore 19:30. Un nuovo capitolo all'insegna del claim " Niente come prima ", dopo l'annuncio dello scorso 20 febbraio , quando è stata presentata la ...

U&D lunedì 26 marzo : in onda il trono over o classico? Video anticipazioni : Domani, lunedì 26 marzo, comincia una nuova settimana televisiva per la trasmissione di Maria De Filippi, 'Uomini e Donne'. Come ben sappiamo, gli appuntamenti settimanali del seguente people show sono composti dalle puntate del trono classico (il trono dei giovani) e dalle puntate del trono over (il trono dei senior). Da alcuni mesi a questa parte al trono classico vengono dedicati i primi due giorni della settimana (il lunedì e il martedì) ...

Il meteo in Italia per lunedì 26 marzo : Dove pioverà e dove no, che poi è la cosa che interessa davvero a tutti The post Il meteo in Italia per lunedì 26 marzo appeared first on Il Post.

Lanciano - Due prestigiosi incontri di Basket - si disputeranno lunedì 26 marzo a partire dalle 16 : 30 al Palazzetto dello Sport - Abruzzo in Video : Gli spareggi vedono in competizione squadre di categoria Under 20 con atleti di valore nel panorama cestistico nazionale: alle 16:30 la prima partita con VL Papalini Pesaro vs. Pol. Aurora Brindisi. ...

Amici 2018 anticipazioni lunedì 26 marzo : cosa succederà la prossima settimana : Ci risiamo, anche nelle anticipazioni di Amici 2018 per lunedì 26 marzo e per la prossima settimana dobbiamo ipotizzare come e quando verranno scelti i concorrenti per il Serale. La settimana scorsa, con l'assegnazione delle felpe verdi a Einar e Lauren, la situazione sembrava essersi sbloccata e invece no, è stato un caso semplicemente, perché anche nella puntata che si è appena conclusa i professori hanno detto "no" a chiunque non fosse il ...

Anche in Umbria - a Trevi - il Mipaaf in campo per la valorizzazione dell'olio - Lunedi' 26 marzo 2018 : Appuntamento lunedì 26 marzo a Villa Fabri di Trevi , UMWEB, Trevi. Un mese dedicato all'olio extra vergine e alla sua promozione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali lancia ...

ALBA/ Lavori in corso Italia da lunedì 26 a giovedì 29 marzo : Da lunedì 26 a giovedì 29 marzo 2018 in corso Italia ad ALBA ci saranno i Lavori per la rimozione di un vecchio tratto di rete gas metano in disuso collocato sul ponte ferroviario, prima di corso ...

La filiera della canapa. A Gualdo Tadino se ne parla Lunedi' 26 marzo alle ore 17.30 alla Rocca Flea. Iniziativa associazione Guardo Avanti : "Con questo progetto - spiega l'associazione Guiardo Avanti - vorremmo formulare un nuovo concetto di economia circolare ripartendo dalla vocazione storica del nostro territorio l'agricoltura. ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 26 marzo 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di lunedì 26 marzo 2018: Vittorio Del Bue (Amato D’Auria) confessa ad Anita Falco (Ludovica Bizzaglia) i suoi sentimenti… Anita decide di mettere da parte le sue resistenze e di fare un’esperienza nuova nella sua vita… Per merito di un’osservazione di Elena (Valentina Pace) sul conto di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), Marina (Nina Soldano) pensa ad ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di lunedì 26 marzo 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 26 marzo 2018: puntata pomeridiana – Prudencio vede Julieta e se ne innamora, non sapendo che si tratta della stessa ragazza della quale è invaghito suo fratello Saul. Francisca si presenta in pasticceria per minacciare Candela e Severo. puntata in prima serata – Onesimo e Hipolito riescono a far infuriare Dolores. Beatriz va alla locanda e vuole un chiarimento con Matias, mentre Marcela ...

Il Segreto - anticipazioni da lunedì 26 a venerdì 30 marzo : Julieta si proclama portavoce del popolo : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 26 a venerdì 30 marzo alle 16.30: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Scoppia la passione tra Saul e Julieta Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di sabato 24 e lunedì 26 marzo 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 24 e lunedì 26 marzo 2018: Nessuno della famiglia Forrester sa dove si trovi Eric (John McCook), a parte Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) che va a trovare il nonno e gli dice che Quinn (Rena Sofer) lo ama, e che crede che anche lui la ami ancora. Ridge (Thorsten Kaye) parla con Brooke (Katherine Kelly Lang) e trova necessario che Sheila (Kimberlin Brown) non abbia più a che fare con suo padre. ...