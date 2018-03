L’ultima cosa di cui preoccuparvi è la stazione spaziale cinese che cadrà sulla Terra

“Cosa abbiamo fatto”. Isola - ‘quei’ due e il sesso. Negli ultimi giorni non si parla d’altro e ormai il cerchio dei “sospettati” si è ristretto. Siamo vicini alla verità? L’ultima dichiarazione scotta : Isola dei famosi, quanti gossip (e quante polemiche) in questa tredicesima edizione! Di certo lo scandalo più grosso è quello del canna-gate sul quale ancora non si è riusciti a fare chiarezza. Francesco Monte ha davvero fatto uso di droghe mentre era nella villa insieme agli altri naufraghi? Questo è quello che sostiene Eva Henger che insiste nel dire che Monte ha fumato marijuana. Monte, dal canto suo, si difende e smentisce. Ma ormai, dalla ...

“Non esiste - non potete farlo”. WhatsApp - L’ultima novità non piace a nessuno. Una rivoluzione che farà infuriare tutti gli utenti. In effetti - non è una mossa azzeccata - anzi… Cosa cambia sui nostri smartphone : Una domanda, del tutto lecita, sta passando per la testa dei tanti “smanettoni” di internet e dei social network: WhatsApp diventerà presto a pagamento? No, non è la solita bufala che vi chiede di mandare questo messaggio a tutti i vostri amici, piuttosto un’analisi legittima sui nuovi progetti degli sviluppatori del servizio di messaggistica. Da come si apprende dall’ultima versione Beta per Android (2.18.57), WhatsApp presenta tra le ...

“Non esiste - non potete farlo”. WhatsApp - L’ultima novità non piace a nessuno. Una rivoluzione che farà infuriare tutti gli utenti. In effetti - non è una mossa azzeccata - anzi… Cosa cambia sui nostri smartphone : Una domanda, del tutto lecita, sta passando per la testa dei tanti “smanettoni” di internet e dei social network: WhatsApp diventerà presto a pagamento? No, non è la solita bufala che vi chiede di mandare questo messaggio a tutti i vostri amici, piuttosto un’analisi legittima sui nuovi progetti degli sviluppatori del servizio di messaggistica. Da come si apprende dall’ultima versione Beta per Android (2.18.57), WhatsApp presenta tra le ...

“È ufficiale - lui ci sarà”. Ballando con le stelle - Milly Carlucci e la “pazza” sorpresa : la conduttrice non sta più nella pelle e L’ultima novità la annuncia in un modo del tutto “spettacolare”. Chi si è aggiunto al cast e cosa ha combinato la presentatrice : Ballando con le stelle sta prendendo forma e ogni giorno esce un nome ufficiale del nuovo cast: i fan non stanno più nella pelle. L’ultima novità? Uno dei prossimi concorrenti di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, sarà Giovanni Ciacci sarà. Il programma sta scaldando i motori e decollerà il prossimo 10 marzo. L’annuncio che ha dato conferma della presenza in qualità di concorrente al ...