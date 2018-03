Lombardia | Attilio Fontana proclamato presidente della Regione

Chi è Attilio Fontana - il presidente eletto della Lombardia - : Avvocato, 65 anni, ex sindaco di Varese, ex presidente del Consiglio regionale. Il candidato del centrodestra ha vinto le Regionali promettendo come priorità lavoro, sicurezza e welfare. Leghista "...

RISULTATI Lombardia ELEZIONI REGIONALI 2018/ Diretta - vince Attilio Fontana : "Sarò il presidente della gente" : RISULTATI ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2018, oggi 5 marzo 2018: exit poll e voti reali per i candidati alla presidenza della Regione Fontana e Gori, le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 23:39:00 GMT)

Elezioni 2018 : Attilio Fontana nuovo presidente della Regione Lombardia : LEGGI Il LIVE BLOG - Promosso fin da subito dalle proiezioni e confermato dalle sezioni via via scrutinate: il leghista Attilio Fontana, a capo della coalizione di centrodestra, è il nuovo presidente ...

Regionali - Attilio Fontana verso il successo in Lombardia; in Lazio Zingaretti-Lombardi partita ancora aperta : Non c'è stata partita. Mai, neppure per un attimo. Fin dal primo exit poll di ieri sera poco dopo le 23 il leghista Attilio Fontana ha 'messo sotto' il piddino Giorgio Gori nella corsa per la ...

Lombardia - prima proiezione Opinio Italia-Rai : Attilio Fontana avanti di 5 punti su Giorgio Gori : Il candidato di centrodestra in Lombardia Attilio Fontana al 39,10%, il suo avversario di centrosinistra Giorgio Gori al 34,3%, indietro di cinque punti. Sono questi i risultati della prima proiezione di Opinio Italia per la Rai. Dario Violi (M5S) si attesta al 21,4% mentre Onorio Rosati di LeU al 3,2%. Il campione è del 5% e ha un margine di errore del 4 per cento.Anche per le proiezioni Swg per La7, con copertura del 20%, Fontana ...

Regionali - in Lombardia gli exit poll tutti per Attilio Fontana : Lo scrutinio comincerà nel pomeriggio ma gli exit poll sembrano dare un risultato quasi definitivo: nelle Regionali in Lombardia il candidato del Centrodestra, Attilio Fontana, è avanti a tutti. ...

Sondaggio Pagnoncelli : Attilio Fontana avanti di 6 punti su Giorgio Gori in Lombardia - il candidato di Leu al 4% : Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lombardia, Attilio Fontana, avanti di sei punti (41% contro 35%) su Giorgio Gori, scelto dal Pd per la corsa al voto del 4 marzo. A rivelarlo è un Sondaggio di Nando Pagnoncelli, pubblicato sul Corriere della Sera, dove spicca il dato del candidato di Liberi e Uguali, Onorio Rosati, al 4% e quindi ago della bilancia della sfida a cui partecipano 7 candidati alla presidenza.Il ...

Lombardia - Attilio Fontana : “Stop ai migranti o razza bianca a rischio” | Poi la correzione : Lombardia, Attilio Fontana: “Stop ai migranti o razza bianca a rischio” | Poi la correzione Il candidato leghista alla presidenza della Regione Lombardia a Radio Padania ha detto che “dobbiamo decidere se la nostra etnia, se la nostra razza bianca deve continuare a esistere”. Poi la correzione: “E’ stato un lapsus”. Ma le polemiche sono […] L'articolo Lombardia, Attilio Fontana: “Stop ai ...

Attilio Fontana - "razza bianca a rischio"/ Lombardia - stop ai migranti : audio choc a Radio Padania : Attilio Fontana, candidato Governatore Lombardia: 'stop ai migranti, razza bianca a rischio'. Poi si corregge, 'è stato un lapsus' ma ormai è tardi.

Lombardia - Attilio Fontana : "Stop ai migranti o razza bianca a rischio" | Poi la correzione : Il candidato leghista alla presidenza della Regione Lombardia a Radio Padania ha detto che "dobbiamo decidere se la nostra etnia, se la nostra razza bianca deve continuare a esistere". Poi la correzione: "E' stato un lapsus". Ma le polemiche sono già scoppiate. La comunità ebraica romana: "Ignorante"

Lombardia - Attilio Fontana : 'Stop ai migranti o razza bianca a rischio' - Scoppia la polemica - 'è stato un lapsus' : L'Italia non può "accettare tutti" gli immigrati perché si metterebbe a rischio la razza bianca : lo ha detto il candidato presidente della Lombardia per il centrodestra, Attilio Fontana , parlando a ...

Attilio Fontana - “razza bianca a rischio”/ Lombardia - stop ai migranti : audio choc a Radio Padania : Attilio Fontana, candidato Governatore Lombardia: "stop ai migranti, razza bianca a rischio". Poi si corregge, "è stato un lapsus" ma ormai la polemica mediatica è esplosa verso le Elezioni(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 14:27:00 GMT)