Lo sport piange Frizzi | tifoso di Roma | Bologna e Biaggi

Lo sport italiano piange Carla Marangoni - la medaglia olimpica più longeva del mondo : Ieri Carla Marangoni ci ha lasciato e, con lei, si chiude una delle pagine più lunghe della storia dell'Olimpiade. Con i suoi 102 anni, infatti, era la più anziana medaglia ta vivente al mondo , l'unica superstite dei Giochi Olimpici di Amsterdam 1928 in cui, insieme alle sue compagne, passate alla storia con il soprannome di Piccole Pavesi, conquistò l'argento nel concorso a squadre ...

My Laureus - i cinque momenti sportivi dell'anno : dal bimbo che piange per Raikkonen al ritorno della Chapecoense : Simboleggia i veri valori dello sport, sottolineando come lo sport abbia il potere di cambiare il mondo.