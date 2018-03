Lo scheletro di Atacama non è un alieno | ma una bambina

gqitalia

(Di lunedì 26 marzo 2018) Non è unil corpicino mummificato – 15 cm di altezza, cranio allungato, 10 paia di costole – ritrovato 15 anni fa nel deserto diin Cile. Appartiene invece a un feto umano di sesso femminile, con numerose malformazioni congenite. A rivelarlo è stato il suo Dna. Il mini-con aspetto umanoide fu rinvenuto nel 2003 a La Noria, una vecchia città mineraria sorta attorno ai depositi di nitrati. Dal deserto difu prodotta la maggior parte del nitrato necessario alla fabbricazione della polvere da sparo per i proiettili delle forze britanniche nella I Guerra mondiale. Poi le miniere furono abbandonate. Ata, questo il nome assegnato alla mummia, era avvolta in un tessuto bianco con un nastrino viola e presentava caratteristiche anomale: benché di piccolissime dimensioni, presentava un invecchiamento simile a quello di un bambino di 6-8 anni, il cranio ...