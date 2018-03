L' italiano Alessandro Fiori sparito nel nulla a Istanbul

Turchia - italiano scomparso a Istanbul/ Ultime notizie - Alessandro Fiori : nessuna notizia da due settimane : Turchia, italiano scomparso a Istanbul: Alessandro Fiori, 33enne della provincia di Cremona, nessuna notizia da due settimane. L'appello del padre alla tv turca e l'avvio delle indagini.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 19:27:00 GMT)

Bismillah di Alessandro Grande - il miglior corto italiano del 2018 : Il vincitore del David di Donatello 2018 come miglior cortometraggio si chiama Bismillah e l'ha diretto Alessandro Grande, giovane filmmaker catanzarese da anni trapiantato a Roma. Delicato e incisivo, questo piccolo Grande film è uno sguardo potente e toccante sulla crisi migratoria in Europa.Un lavoro privo di retorica – un aspetto non da poco quando si affronta una materia così "scottante" – perché riesce a ...

Karate - Mattia Busato campione italiano nel kata! Sconfitto in finale Gabriele Petroni. Sul podio anche Alessandro Iodice e Samuel Stea : Mattia Busato si conferma il numero 1 del kata nel Bel Paese e ha trionfato ai Campionati Italiani 2018 della specialità, in corso al PalaPellicone del Lido di Ostia. Nella gara maschile, Busato ha conquistato la vittoria battendo in finale Gabriele Petroni, autentica sorpresa della giornata, al termine di una sfida avvicente, conclusa 3-2 in favore del 25enne nativo di Mirano. Busato in semifinale aveva Sconfitto 5-0 Samuel Stea, mentre Petroni ...

“Ho sofferto la fame”. Alessandro Preziosi prima della celebrità. Una storia difficile quella dell’attore sex symbol del cinema italiano e che adesso viene a galla : Oggi è uno degli attori più richiesti del cinema italiano. cinema e teatro, Alessandro Preziosi è sempre presente. Bellezza certo ma anche un talento fuori dal comune e una grandissima versatilità che gli consente di calarsi con la stessa eleganza in ruoli comici e drammatici. Eppure la sua vita non è stata sempre rose e fiori, è lui stesso a raccontarlo nel corso di un’intervista a Vanity Fair: «Ho cominciato a 25 anni, padre di un ...

Alessandro Sandrini - l'italiano rapito in Siria : "Lo Stato vuole farmi morire qui" : "Lo Stato italiano non sta facendo nulla per me e vuole farmi morire qui". Sono queste le parole pronunciate da Alessandro Sandrini, il 33enne italiano originario di Folzano (Brescia), scomparso da oltre...