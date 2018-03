L' Italia è tra i paesi Ue a più alto tasso di inquinamento marittimo

Silvio Berlusconi - il tramonto : Forza Italia diventa Forza Lega - i fedelissimi che tifano Salvini : Dal partito unico del centrodestra al partito unico a trazione Lega . La differenza, tra prima e dopo 4 marzo, è una sola ma è abissale. Dentro Forza Italia non è più solo il governatore della Liguria ...

Ambiente : l’Italia tra i Paesi più inquinanti per quanto riguarda il trasporto marittimo : Un nuovo ranking stilato dall’organizzazione Transport & Environment, che descrive le diverse posizioni dei Paesi dell’UE in vista della riunione sul trasporto marittimo e sul clima, organizzata dall’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) per questo aprile, classifica l’Italia al 22° posto su 24, con -4 punti (quindi in negativo) in termini di ambizione climatica. Secondo il ranking, le ambizioni europee per ripulire il settore ...

Rendez Vous - la fiamma della passione tra cinema Italiano e francese : Una relazione importante, quella fra le due cinematografie, soprattutto alla luce dei dati: nel 2017 l'Italia ha rappresentato più del 5% delle entrate dei film francesi nel mondo, appena un gradino ...

Ghali - “Ricchi dentro”/ Video - la nuova hit dopo “Cara Italia” : la trap non è mai stata così viva! : Ghali, “Ricchi dentro”, il rapper di origini tunisine, torna con il Video del nuovo singolo dopo lo strepitoso successo di "Cara Italia", ecco le considerazioni.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 16:57:00 GMT)

Viaggi - il classico non tramonta mai : città Italiane in vetta alla classifica delle destinazioni più popolari : Nuovi dati del Gruppo Expedia, la più grande società di Viaggi online del mondo, rivelano che i classici non tramontano mai. Le tradizionali città italiane rimangono infatti le preferite dai Viaggiatori, grazie alle attrazioni turistiche, ai musei e all’atmosfera di queste rinomate città d’arte e di cultura. Al primo posto Roma, seguita da Milano, Firenze e Venezia. Queste destinazioni non solo rimangono le favorite in termini di quote di ...

Forza Italia - volano stracci. De Girolamo : “Brunetta e Romani? Anni di decisioni sbagliate” : “Domani verranno decisi i due nuovi capigruppo di Forza Italia: ho sempre detto che la Forza del nostro partito sono le donne e quindi perché no due presidenti donna? Sul passo indietro di Brunetta e Romani dico solo che in questi Anni quando Berlusconi era in difficoltà sono state spesso fatte scelte che ci hanno danneggiato. Mentre Salvini girava l’Italia in campagna elettorale, i nostri dirigenti dove erano? Ho qualche dubbio sul ...

"Su Fico sono mancati 60 voti : non tutti nel centrodestra hanno rispettato i patti". I "sospetti" di M5S su Forza Italia : "Roberto ha ottenuto 422 voti, pari a oltre i due terzi dei componenti dell'Aula. sono mancati tuttavia circa una sessantina di voti rispetto ai numeri che ci sarebbero stati se tutte le forze del centrodestra avessero rispettato i patti come hanno fatto la Lega e Fratelli d'Italia". sono i capigruppo M5s, Danilo Toninelli e Giulia Grillo, a rilevarlo. "Questo a ulteriore dimostrazione - osservano, sempre dal Blog delle Stelle - del fatto che la ...

L'onda populista travolgerà l'indipendenza di Banca d'Italia? : In un sistema democratico, fondato sulla divisione dei poteri e la regola dei pesi e contrappesi , check and balances, l'indipendenza della Banca centrale dalla politica costituisce una barriera ...

Natura : WWF Travel porta il metodo educativo di WWF Italia in 135 campi in 27 destinazioni : Ripartiranno a giugno i campi estivi di WWF Travel dedicati ai ragazzi dai 7 ai 17 anni che desiderano divertirsi imparando a conoscere, rispettare e amare la Natura ma anche se stessi, nell’incontro con gli altri. Della durata di circa una settimana i 135 campi estivi apriranno le loro porte a giugno, luglio e settembre, in 27 destinazioni da nord a sud Italia, dalla Valle d’Aosta alla Puglia, in alcune delle più belle Oasi WWF quali Orbetello, ...

Volley femminile - Playoff Scudetto – Quarti di finale - gara2 : le migliori Italiane. Egonu stratosferica - Folie granitica - Bosetti garanzia : Nel weekend si sono disputate le gara2 dei Quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Di seguito le migliori italiane che si sono messe maggiormente in vista nel weekend. PAOLA Egonu. Semplicemente mostruosa. Si carica sulle spalle la sua Novara, la guida al successo sul campo di Firenze che vale la semifinale. L’opposto delle Campionesse d’Italia mette a segno 34 punti (49% in attacco, 2 aces): schiaccia come ...

M5s - Raggi positiva su Salvini : “Si concentra sui poteri a Roma Capitale”. “Fico? Costruiamo Italia diversa” : “Mi sembra che si stia concentrando molto sui poteri che Roma deve avere. E’ un fatto positivo”. Così la sindaca della capitale, Virginia Raggi, commenta l’intervista al leader della Lega Matteo Salvini. E sull’elezione di Roberto Fico alla Camera aggiunge: “Stiamo costruendo un’Italia diversa, è un segno importante”. L'articolo M5s, Raggi positiva su Salvini: “Si concentra sui poteri a ...

Trasporti : Alstom - fornirà 54 treni regionali POP a TrenItalia : Roma, 26 mar. , askanews, Alstom si è aggiudicata quattro contratti del valore di circa 330 milioni di euro da trenitalia per la fornitura di 54 treni regionali Coradia Stream che saranno in ...

Incontro tra 'Progetto per l'Italia' e il commissario : campo da golf - Pug e discarica tra gli argomenti trattati : ... bensì come momento complessivo di rilancio dell'economia cittadina in diretto collegamento con gli investimenti già previsti col piano di rigenerazione urbana, con una idea complessiva di città che ...

Italia - aumenta il surplus commerciale con i Paesi Extra UE : Teleborsa, - Aumento per il surplus commerciale con i Paesi Extra UE . A febbraio 2018, rispetto al mese precedente, le esportazioni sono in flessione del 2,5% mentre aumentano dell'1,1% le ...