L’Italia delle disuguaglianze | un cittadino su 3 a rischio povertà | situazione drammatica

Nucleare - come decide L’Italia dove costruire il deposito delle scorie? : Scorie nucleari (foto Sogin) Tra qualche giorno gli italiani sapranno quali sono le località più adatte a ospitare il deposito nazionale del Nucleare. L’elenco è già pronto e non da poco tempo. La cosiddetta Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) è stata consegnata il 2 gennaio del 2015 e da allora giace sotto chiave al ministero dello Sviluppo economico. Ora il ministro Carlo Calenda ha annunciato che la renderà pubblica prima ...

Giornata internazionale delle foreste : L’Italia ricoperta per oltre un terzo da boschi - in 100 anni superficie raddoppiata : In tutto il mondo, le foreste coprono poco meno di 4 miliardi di ettari; questa superficie è in graduale e costante riduzione e degradazione a causa delle trasformazioni di questo prezioso patrimonio che viene destinato a colture agrarie o, ancora, peggio, a usi infrastrutturali quali edifici, strade, aeroporti, parcheggi. Su scala globale, ogni anno viene distrutta una superficie di foreste pari a circa la metà del territorio italiano (più o ...

“Perché l’hanno uccisa”. L’agghiacciante verità su Mariam Moustafa. Si stringe il cerchio sulL’Italiana morta dopo il feroce pestaggio delle bulle : La Procura di Roma vuole vederci chiaro sulla morte di Mariam Moustafa, la ragazza italiana di origini egiziane picchiata da un gruppo di ragazze e deceduta dopo tre settimane di coma a Nottingham. É stato aperto un fascicolo nel quale si ipotizza il reato di omicidio, ed è stato affidato al sostituto procuratore Sergio Colaiocco. Intanto sui motivi dell’omicidio si fa sempre più accreditata una tesi: Mariam Moustafa potrebbe essere ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : L’Italia batte 6-5 la Russia all’ultimo end! Grande partita delle azzurre - che restano in corsa : l’Italia gioca una Grande partita con la Russia e conquista una vittoria fondamentale ai Mondiali di Curling femminile, in corso di svolgimento a North Bay (Canada). La squadra azzurra formata da Diana Gaspari, Veronica Zappone, Stefania Constantini e Angela Romei è riuscita a superare all’ultimo end la formazione capitanata dalla skip Victoria Moiseeva, trovando il successo con il punteggio di 6-5. l’Italia parte con il vantaggio dell’hammer e ...

LIVE Curling - Mondiali femminili in DIRETTA : L’Italia affronta la Russia - serve l’impresa delle azzurre : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, match della sesta sessione dei Mondiali di Curling femminile di North Bay (Canada). l’Italia ha ottenuto fino ad esso una vittoria, all’extra-end con la Scozia, e due nette sconfitte con Stati Uniti e Svezia. La squadra capitanata da Diana Gaspari avrà quindi bisogno di una vittoria quest’oggi per risalire la classifica. Le azzurre troveranno di fronte però un’avversaria del calibro ...

Sci Alpino - Coppa del Mondo 2018 : una stagione rosa per L’Italia. Goggia e Brignone le stelle. Uomini sottotono - con la crisi delle prove tecniche : Le finali di Are hanno messo la parola fine alla Coppa del Mondo di sci Alpino. Una stagione che ha lasciato all’Italia tanti grandi risultati, ma anche qualche delusione. Sette mesi che proviamo a rivivere in parole e numeri. SOFIA Goggia – Non c’è dubbio che la bergamasca è l’atleta copertina della stagione azzurra. La prima medaglia d’oro per l’Italia nella discesa femminile alle Olimpiadi e la Coppa del ...

Scherma - Coppa del Mondo Atene 2018 : L’Italia trionfa nella gara a squadre della sciabola! Dominio totale delle azzurre : Dopo una prova individuale sottotono, le sciabolatrici azzurre si rifanno alla grande nella gara a squadre e conquistano il successo sulle pedane di Atene. l’Italia, campionessa del Mondo ed europea in carica, centra così il secondo successo stagionale nella Coppa del Mondo di sciabola femminile, dopo quello di Sint Niklaas, e si conferma numero uno del ranking. Il quartetto formato da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta e Martina ...

Ginnastica - L’Italia delle giovani continua a vincere - cresce e sogna verso Tokyo 2020. Il trionfo ai Gymnix - Asia D’Amato sugli scudi : Hanno vinto ancora. Ormai è un piacevole ritornello, un’abitudine a cui ci stiamo abituando, una musica che suona sempre meglio nelle nostre orecchie. L’Italia della Ginnastica artistica prova a fare le cose in grande, vuole crescere a grandi passi verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 e continua a trarre indicazioni positive uscita dopo uscita. Le azzurrine sono sempre più apprezzate a livello internazionale, le avversarie le temono e le ...

Così L’Italia chiude col passato : addio regioni rosse e re delle preferenze al Sud : Forse il titolo più significativo delle elezioni del 5 marzo 2018 è quello di Enrico Mentana che alle 6 del mattino legge la nuova mappa d’Italia alla luce dei primi provvisori...

Gondo - viaggio nella miniera dei bitcoin e delle criptovalute a due passi dalL’Italia : Siamo a Gondo, 78 abitanti o forse meno, a 1.359 metri sulle Alpi svizzere, appena dopo il confine italiano. Un tempo qui c'erano le miniere d'oro e per duecento anni centinaia di minatori hanno scavato nelle viscere della montagna...

Allerta Meteo - nuovo peggioramento sulL’Italia nel giorno delle elezioni politiche : sarà un Lunedì di maltempo in tutto il Paese : 1/17 ...

Gondo - viaggio nella miniera dei bitcoin e delle criptovalute a due passi dalL’Italia : Siamo a Gondo, 78 abitanti o forse meno, a 1.359 metri sulle Alpi svizzere, appena dopo il confine italiano. Un tempo qui c'erano le miniere d'oro e per duecento anni centinaia di minatori hanno scavato nelle viscere della montagna...

Gondo - viaggio nella miniera dei bitcoin e delle criptovalute a due passi dalL’Italia : Siamo a Gondo, 78 abitanti o forse meno, a 1.359 metri sulle Alpi svizzere, appena dopo il confine italiano. Un tempo qui c'erano le miniere d'oro e per duecento anni centinaia di minatori hanno scavato nelle viscere della montagna...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : L’Italia si gioca con la Gran Bretagna un posto in finale nell’inseguimento femminile. Serve la gara perfetta delle azzurre : Questo pomeriggio l’Italia proverà a centrare una storica finale nell’inseguimento a squadre femminile ai Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Il quartetto azzurro formato da Elisa Balsamo, Tatiana Guderzo, Letizia Peternoster e Simona Frapporti ha fatto registrare il terzo tempo in qualifica e affronterà in semifinale la Gran Bretagna. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive di questa sfida. Ieri le azzurre hanno fatto ...