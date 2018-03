Lippi ancora ko

Ascolti tv : C'è posta per te è inarrestabile - Maria De FiLippi ancora regina della prima serata : La partecipazione di Anastacia e le polemiche sulla vera identità di Kumar non sono stati elementi sufficienti per "sbaragliare" la...

FiLippine - incendio in un hotel a Manila : 4 morti - persone ancora intrappolate | Video : Oltre 300 ospiti del Pavilion hotel and Casino sono stati evacuati, alcuni con l'ausilio di un elicottero

FiLippine - incendio in un hotel a Manila : 4 morti - persone ancora intrappolate | Video : Filippine, incendio in un hotel a Manila: 4 morti, persone ancora intrappolate | Video Oltre 300 ospiti del Pavilion hotel and Casino sono stati evacuati, alcuni con l’ausilio di un elicottero Continua a leggere L'articolo Filippine, incendio in un hotel a Manila: 4 morti, persone ancora intrappolate | Video proviene da NewsGo.

“Vergognati!”. Paolo Crivellin - la lettera inviata a Maria fa infuriare i fan. L’ex tronista di Uomini e Donne - che meno di un mese fa ha scelto Angela come compagna di vita - torna in studio ed è caos. Critiche severe anche alla De FiLippi : “Ancora ti fidi di lui?” : A meno di un mese dalla scelta, Paolo Crivellin torna sul “luogo del delitto”. L’ex tronista, che sembra felicissimo insieme ad Angela, ha infatti inviato un messaggio alla redazione di Uomini e Donne, indirizzato a Maria De Filippi. Parole che sono risuonate in studio e hanno lasciato a bocca aperta tutti i presenti. Paolo infatti, a dispetto di quanto fatto trasparire in questi mesi, ha dimostrato di essere una ragazzo sensibile e ...

“Non ho parole”. UeD - Valentina Vignali su tutte le furie : ‘sgarro’ del suo ex. Stefano Laudoni - ancora lui. Dopo la burrascosa separazione - il giocatore di basket ne combina un’altra. E c’entra anche Maria De FiLippi : intrigo assoluto : Stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe trasformarsi in qualcosa di concreto quella che fino a qualche giorno fa sembrava essere solo un’invenzione. A mettere insieme i tasselli di questa storia c’ha pensato il sito di Isa e Chia che, grazie alla segnalazione di un utente, infatti, sarebbe stato messo a conoscenza di un particolare che, se confermato, vedrebbe Stefano Laudoni salire sul trono di Uomini e Donne. Lo sportivo, nello ...

Ascolti Sanremo 2018 : Baglioni vince ancora su Conti e De FiLippi alla seconda serata : Dicono che la seconda serata del Festival di Sanremo sia quella di assestamento, vera rivelatrice del gradimento e del gusto del pubblico. La prima non vale. C’è la curiosità, la voglia di capire la sinergia dei conduttori, l’ansia di ascoltare le canzoni di cui abbiamo sentito parlare per tre mesi. E la squadra di Claudio Baglioni non delude le aspettative. 9.687.000 gli spettatori medi davanti alla seconda serata del Festival per ...

Ospiti C'è Posta per Te/ Fedez e J-Ax ancora in coppia per Maria De FiLippi : Carlo Conti ciliegina sulla torta : C'è Posta per Te torna in onda sabato pomeriggio con tre Ospiti speciali ovvero la coppia formata da Fedez e J-Ax, ancora insieme pe rla sanguinaria, e il conduttore Carlo Conti(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 11:01:00 GMT)

Casa Vianello infestata dai fantasmi?/ La famiglia dei fiLippini : “Sandra e Riamondo sono ancora con noi” : Casa Vianello infestata da fantasmi e strane presenze? La famiglia adottiva dei filippini, "Sandra e Raimondo non se ne sono mai andati via!". I racconti a Domenica Live(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 14:22:00 GMT)

FiLippine : la lava vulcano Mayon a 3 km dal cratere - ancora esplosioni e nubi di cenere [GALLERY] : 1/6 ...