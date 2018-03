L' intervista Sulla maggioranza di governo la partita è ancora tutta da giocare E

In tv per cercare la figlia scomparsa. Choc : cosa è emerso. L’intervista ai genitori prende subito una piega inaspettata - poi - finalmente - la verità sulla piccola Erica. Dramma senza pari : Appelli, anche in tv, per ritrovare Erica, la figlia adottiva di cui si era persa ogni traccia. Solo anni dopo, però, è uscita la verità. verità che nessuno avrebbe potuto mai immaginare guardando i genitori della ragazzina, Sandy e Casey Parsons, seduti sul divano nello studio del noto programma televisivo ‘Dr. Phil’. Sembravano una mamma e un papà amorevoli, ma soprattutto una mamma e un papà disperati e alla ricerca di un ...

intervista di Emma Fenu a Lucia Scerrato - autrice di “Le donne - i vicoli - i silenzi” : sull’istinto e sulla sorellanza : “Le sorelle non hanno bisogno di parole. Hanno perfezionato un linguaggio di smorfie e sorrisi e aggrottamenti della fronte e strizzatine d’occhio – espressioni di stupore e scioccata sorpresa e incredulità. Soffi e sbuffi e rantoli e sospiri – che possono minare qualsiasi storia che stai raccontando.” – Pam Brown Le donne sanno narrare e […]

Filippo Magnini - d’Urso-intervista / “Ho vissuto di sport tutta la vita” e sulla Pellegrini… (Domenica Live) : Filippo Magnini in studio da Barbara d'Urso per una intervista: “Ho vissuto di sport tutta la vita”, ha confessato di recente e su Federica Pellegrini dice che... (Domenica Live)(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 14:17:00 GMT)

La Confessione - sulla app di Loft in esclusiva l’intervista a Bertinotti : “Il governo Prodi? Lo farei cadere ancora” : La Confessione torna con un’intervista esclusiva a Fausto Bertinotti, disponibile in abbonamento sull’app di Loft a partire da lunedì 12 febbraio. Peter Gomez intervista l’ex segretario di Rifondazione comunista che, per molti elettori del centrosinistra rimane, a distanza di 20 anni, “colpevole” del consolidamento della figura politica di Silvio Berlusconi: Bertinotti, infatti, facendo mancare la fiducia nel 1998, ...

Pippo Baudo a L’intervista : “Non sento più Katia Ricciarelli”. E sulla lite con Bruno Vespa… : Pippo Baudo è ospite de L’intervista di Maurizio Costanzo, in onda giovedì 2 febbraio in seconda serata su Canale 5. Ecco alcune sue dichiarazioni in anteprima. Pippo Baudo: “Sanremo? Nel 1987 l’Italia si fermava…” COSTANZO: “Devi ricordare anche che nel 1987 la finale di un tuo Festival ha superato i 17 milioni di telespettatori…”. Baudo: “Sì, […] L'articolo Pippo Baudo a L’intervista: ...

Ed Sheeran smetterà di cantare e chiuderà la sua carriera in un momento preciso : l’intervista shock sulla sua vita privata : Ed Sheeran smetterà di cantare non appena metterà su famiglia: il giovane cantautore inglese capace di battere i record di permanenza in classifica dei Beatles non vuole incidere dischi e girare il mondo in tour per sempre, ma solo finché non diventerà padre. Lo ha annunciato in un'intervista shock al Daily Star, in cui ha parlato della sua vita privata e della sua carriera subito dopo aver annunciato di essersi fidanzato con Cherry ...