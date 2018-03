L’inizio possibile di un nuovo ciclo politico in Italia

huffingtonpost

(Di lunedì 26 marzo 2018) Il 5 luglio del 1976 Pietro Ingrao era eletto sullo scranno più alto di Montecitorio. Il primo presidente comunista della Camera dei deputati. Da allora sono passati oltre quarant'anni ma la storia, in qualche modo, sembra ripetersi con la scelta di Roberto Fico, nella stessa carica. Entrambi esponenti di primo piano delle forze politiche d'appartenenza. Ma entrambi, in qualche modo, eccentrici negli equilibri interni del loro mondo.Ingrao incarnava la sinistra del partito, Fico la tendenza più movimentista della sua formazione. Un'analogia sulla quale vale la pena riflettere. In quei lontani anni, il Partito comunista aveva quasi del tutto completato la sua svolta revisionista. Non era stata una Bad Godesberg, com'era avvenuto per la socialdemocrazia tedesca ma le trasformazioni della sua linea politica erano state profonde. A partire da quel legame con l'Unione sovietica ...