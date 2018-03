L’infinita curiosità | un viaggio nell’Universo in compagnia di Tullio Regge FOTO

La mostra “L’infinita Curiosità” partecipa all’iniziativa “M’illumino di Meno” : La mostra torinese L’infinita Curiosità. Un viaggio nell’universo in compagnia di Tullio Regge parteciperà all’iniziativa “M’ILLUMINO DI Meno”, la giornata pensata per sensibilizzare il mondo sull’abbassamento dei consumi e promuovere la sostenibilità. È con piacere che gli organizzatori della mostro aderiranno all’iniziativa venerdì 23 febbraio spegnendo l’illuminazione dell’allestimento dalle 17 alle 18. Un modo per sensibilizzare e dare ...