L’hotel con la casa settecentesca sul tetto

Massaggio Time-out delL’hotel Tratterhof : via stress e dolori alla schiena con un mix di tecniche antiche che risvegliano la forza vitale : Pausa da stress, mal di schiena, tensione. Come? Il team di professionisti della Spa “Monte Silva” all’Hotel Tratterhof, a Maranza in Alto Adige, ha ideato lo speciale Massaggio Time-out. Dedicato in particolare al benessere della schiena, il Massaggio Time-out dell’Hotel Tratterhof fa parte di uno speciale programma di massaggi dedicato proprio a questa parte del corpo, colpita spesso da dolori e tensione. Il Massaggio è caratterizzato da un ...

Panama - Trump non è più proprietario delL’hotel : rimossa l’insegna con il suo nome : Panama, Trump non è più proprietario dell’hotel: rimossa l’insegna con il suo nome La scritta smantellata è diventata “un’attrazione turistica” Continua a leggere L'articolo Panama, Trump non è più proprietario dell’hotel: rimossa l’insegna con il suo nome proviene da NewsGo.

Artic Bath : L’hotel galleggiante con vista sulla magica aurora boreale [GALLERY] : 1/5 ...

Settimana bianca nei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol : dove passare la vacanza sugli sci con impianti sciistici a due passi dalL’hotel : dove passare la perfetta vacanza sugli sci con impianti sciistici a due passi dall’hotel? Con piste da fondo che partono direttamente dalla camera d’albergo e programmi di escursioni con ciaspole per grandi e piccini? Questo e molto altro si trova in Alto Adige, nei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol. Per professionisti o principianti di fondo e discesa, o anche per chi preferisce rimanere a valle e godersi la bellezza del paesaggio ...

Kabul - attacco alL’hotel Intercontinental : «43 vittime» : Una cellula terroristica ha preso d’assalto l’albergo già obiettivo in passato di altri attentati. Un kamikaze si è fatto esplodere consentendo ad almeno 3 uomini armati di entrare nell’edificio. Tra le vittime anche una donna straniera. Nessun italiano coinvolto. L'edificio sotto assedio per oltre 12 ore. I talebani rivendicano

Afghanistan - attacco terroristico alL’hotel Intercontinental di Kabul : diverse vittime : Quattro uomini armati hanno assaltato l’hotel Intercontinental di Kabul, in Afghanistan. La polizia afghana fa sapere che “quattro assalitori sono dentro l’edificio” e “sparano ai clienti”. Il quarto piano dell’hotel è in fiamme, mentre gli occupanti si sono nascosti al secondo piano. Un ospite dalla sua stanza ha detto ad Afp di sentire colpi d’arma da fuoco “provenienti da qualche parte vicino al primo ...

Se L’hotel sputtana la influencer scroccona : Elle Darby è una ragazza inglese di 22 anni che ha deciso di fare l’influencer. Si occupa di trucchi, vestiti, chirurgia, viaggi e parla della sua vita. Insomma è uno dei tanti cartelloni pubblicitari ambulanti presenti sui social network, uno dei molti giovani che oggi hanno scelto di fare soldi in un modo che prima non esisteva. Il suo seguito è di circa 87.000 iscritti al canale YouTube e 76.000 follower su Instagram, non sono onestamente ...