L' eta è solo un numero | la terza vita di Santiago

Nazionale - Belotti : "Sentiamo un senso di precarietà. Io in una big? Solo se gioco" : L'attaccante del Torino: "Cerchiamo di superare la delusione rimanendo uniti". "Sul suo futuro: "Mi muovo Solo per fare il titolare"

Istat : solo il 3% delle imprese è digitalizzata - ma quasi la metà fa innovazione : ROMA - Sono pochissime le imprese italiane digitalizzate, appena il 3%. Mentre, secondo il rapporto Istat sulla competitività dei rapporti produttivi, il 63% ha un tasso veramente basso di ...

Anticipazioni Una Vita trama puntate 26-30 marzo 2018 : Mauro sta corteggiando Teresa solo per distruggere Cayetana? : Anticipazioni Una Vita trama puntate da lunedì 26 marzo a venerdì 30 marzo 2018: Simon ha un malore! Gli intrighi di Sara allontanano Teresa da Mauro… Anticipazioni Una Vita: Sara consegnerà a Fernando il fascicolo di Cayetana facendogli notare che Mauro è ossessionato dalla dark lady! Simon intuirà che potrebbe essere Susana la donna che sta cercando! Elvira commetterà un errore fatale! Bugie, ...

La donna del leader deve restare nell'ombra? Perché Elisa Isoardi ha torto solo a metà : La mia biografia pubblica mi rende un'anti-Isoardi per eccellenza, eppure credo che Elisa abbia torto solo a metà.Sale sul banco degli imputati del tribunale mediatico per aver dichiarato: "Per amore suo resterò nell'ombra. Una donna deve fare così", riferendosi alla relazione con il leader della Lega Matteo Salvini. Evidente che l'errore da lei commesso sia nell'utilizzo della categoria del "dover essere" trasformando ...

P3 - per i giudici fu associazione segreta : a Verdini contestato solo finanziamento illecito : Otto le condanne inflitte dal Tribunale ma la maggior parte per reati connessi. Assolto dall'accusa di aver dato vita alla società segreta Denis Verdini, condannato però a 1 anno e 3 mesi per finanziamento illecito.Continua a leggere

Ragazze giovanissime sempre più attratte dagli uomini over 40 : “i nostri coetanei sanno solo di calcio - tv e videogiochi” : Ragazze giovanissime attratte da uomini con il doppio dei loro anni. È il «fenomeno Aristofonte», dal nome del portale specializzato Aristofonte.com, secondo cui oggi ci sono oltre 200 mila donne di età compresa tra i 18 e i 29 anni iscritte ai diversi siti web di social dating proprio per trovare un uomo più grande di loro. Dei 9 milioni di italiani iscritti ai siti di incontri on-line, le Ragazze a caccia di uomini maturi costituiscono quindi ...

Android 8.1 sbarca su OnePlus 5 - per il momento solo sul canale Open Beta (link) : OnePlus 5, con la Open Beta 6, ottiene Android 8.1 Oreo insieme ad alcune novità all'esperienza utente. Ecco i dettagli e il link per il download L'articolo Android 8.1 sbarca su OnePlus 5, per il momento solo sul canale Open Beta (link) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Lorenzo Crespi : “Sono solo e malato - morirò presto!”/ Poi l'annuncio : è il segretario di Forza Nuova a Messina : Lorenzo Crespi sta vivendo un momento difficile e rischia grosso per la sua salute: su Twitter, annuncia la presenza a Domenica Live per rispondere a tutte le critiche.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 19:38:00 GMT)

Non solo Astori - tragedia in piscina a Napoli : muore un giovanissimo atleta : tragedia nel mondo del nuoto: Mario Riccio muore a soli 17 anni durante un allenamento in piscina A soli pochissimi giorni dalla scomparsa di Davide Astori, il mondo dello sport si ritrova nuovamente a piangere per un'altra morte improvvisa, inaspettata, ingiusta. Questa volta non si tratta di un grande campione, già noto in tutt'Italia o in tutto il mondo, ...

Samsung Internet Browser Beta 7.2 introduce la navigazione protetta e non solo : Samsung Internet Browser Beta si aggiorna alla versione 7.2 portando qualche novità riguardante Chromium, una funzione dedicata alla navigazione protetta, il blocco dei contenuti e altri piccoli cambiamenti nell'interfaccia. Ecco come installare l'ultima versione. L'articolo Samsung Internet Browser Beta 7.2 introduce la navigazione protetta e non solo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

WhatsApp ora ha l’icona adattiva - ma solo in beta e con Oreo : Non è la novità del secolo, è vero, ma WhatsApp finalmente ha deciso di introdurre il supporto alle icone adattive, presente nel robottino verde dalla release 8.0 Oreo, con l'ultimo aggiornamento beta. L'articolo WhatsApp ora ha l’icona adattiva, ma solo in beta e con Oreo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Alessandro Cattelan replica a Ermal Meta : “Solo battute - facciamo pace - le fan del cantante inferocite” : Alessandro Cattelan risponde in tv a Ermal Meta dopo che il cantante non ha apprezzato una battuta sua e di Noemi durante E poi c’è Cattelan. Ecco il testo del monologo di apertura di #EPCC, in onda martedì 6 marzo su Sky Uno. Alessandro Cattelan, monologo di #EPCC dedicato alla polemica riguardante Ermal Meta “Non […] L'articolo Alessandro Cattelan replica a Ermal Meta: “Solo battute, facciamo pace, le fan del cantante ...

Luigi Zanda attacca Matteo Renzi sulle dimissioni da segretario del Pd : "Vuole solo prendere tempo" : Duro attacco di Luigi Zanda a Matteo Renzi, dopo che il segretario del Pd ha annunciato di volere lasciare la guida del partito solo dopo la formazione del nuovo governo."In un momento in cui al Pd servirebbe il massimo di quella collegialità che è l'esatto opposto dei cosiddetti caminetti, annunciare le dimissioni e insieme rinviarne l'operatività è impossibile da spiegare", afferma Zanda. "Quando Veltroni e Bersani ...