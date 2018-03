Lega Pro | Monopoli-Catanzaro 0-2 | tabellino e foto - Magazine Pragma

Due espulsioni anche dall'Italia - ma con dissenso. Lega e Fdi : 'Cosi' si aggravano problemi' : 'Io al governo non avrei mai fatto una scelta del genere. Invece che riannodare i fili del dialogo il governo italiano subisce la richiesta di altri, mi sembra una cosa poco utile' dice il leader del ...

Alfa Romeo protagonista in Giappone con due modelli in un importante concorso d'eLeganza - Motori e Auto - : La carrozzeria di questa Auto unisce aerodinamica e design e rappresenta al meglio la tradizione del Biscione nel mondo dei Motori. Ricordiamo infine che in tutto di questo veicolo sono stati ...

Mediapro - diritti tv 64 milioni alla Serie A/ Versato l'anticipo alla Lega Calcio - ora partono le trattative : Mediapro, diritti tv 64 milioni alla Serie A: Versato l'anticipo alla Lega Calcio per il triennio 2018-21 con un giorno di anticipo sulla data stabilita, ora partono le trattative. (Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 19:08:00 GMT)

SuperLega - la programmazione televisiva delle semifinali del play off scudetto : ... Bolici Segnapunti: Rossi play Off scudetto UnipolSai, semifinali Gara 2 Domenica 1 aprile 2018, ore 18.00 Azimut Modena " Cucine Lube Civitanova Diretta Rai Sport + HD Diretta streaming su www.

Olimpiadi : Finco (Lega) - Veneto pronto a ospitare il grande evento (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Il Veneto – spiega l’esponente della Lega Nord – sarebbe in grado di organizzare le Olimpiadi ‘a impatto zero’, ovvero senza andare a consumare ulteriore terreno o costruire nuovi impianti. La nostra Regione, infatti, già oggi può vantare numerose strutture e impianti ch

Olimpiadi : Finco (Lega) - Veneto pronto a ospitare il grande evento : Venezia, 26 mar. (AdnKronos) - Il Capogruppo della Lega Nord in Consiglio regionale del Veneto, Nicola Finco, annuncia “di aver presentato in Consiglio regionale una Risoluzione a sostegno della candidatura del Veneto come sede olimpica per i giochi invernali del 2026”. “Siamo pronti a ospitare le O

“Fratellone…”. Morte Fabrizio Frizzi - lo straziante addio di Carlo Conti. L’amico e colLega - che durante il periodo della convalescenza lo aveva sostituito all’Eredità - decide di salutare così il suo ‘professore’ : un messaggio pieno di dolore : “Grazie Fabrizio per tutto l’amore che ci hai donato”. così la moglie Carlotta Mantovan, il fratello Fabio e i familiari hanno annunciato la morte di Fabrizio Frizzi. In un lunedì di marzo, lo storico conduttore Rai si è spento all’ospedale Sant’Andrea di Roma in seguito a una emorragia celebrale. Lo scorso ottobre Frizzi si era sentito male durante la registrazione di una puntata de ...

Salvini : «Io premier? Pronto - ma non è “o io o la morte”» Berlusconi : «Governo Lega e M5S sarebbe un ircocervo» : Il segretario della Lega Pronto anche a diventare «solo» ministro. Il governo con i 5Stelle non sarebbe un’assurdità, come dice Berlusconi: «Parliamo del programma e vediamo in Parlamento chi ci sta»

