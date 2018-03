Lega e Movimento 5 Stelle | i punti del dialogo

Movimento 5 Stelle e Lega : l'antipolitica che sa di Prima Repubblica : Erano di lotta ma sono già diventati di governo. Hanno un'organizzazione strutturata e organi di propaganda che ricordano i tanto vituperati vecchi partiti. E sono ritornati in auge i governi "...

Sondaggi elettorali ad oggi 23 marzo : Movimento 5 Stelle e Lega super : A poco più di due settimane dal voto del 4 marzo, i Sondaggi elettorali, aggiornati ad oggi, venerdì 23 marzo, indicano i nuovi rapporti di forza tra i partiti di riferimento del panorama italiano. A re, i #Sondaggi politici dell'istituto #Index Research. Se si ritornasse al voto oggi, il Movimento 5 Stelle sarebbe vicinissimo alla coalizione di Centrodestra. I liberali, nonostante il balzo in avanti della Lega Nord, accusano l'ulteriore ...

Rottura Berlusconi-Salvini - il n.1 della Lega : “Alla Camera votiamo candidato M5S”. Fraccaro è la scelta del Movimento : Lo strappo si consuma alle 18 quando Matteo Salvini rientra al Senato dopo aver comunicato, a cose fatte, a Silvio Berlusconi la decisione della Lega: al Senato, già alla seconda chiama, i leghisti hanno votato Anna Maria Bernini. Una Rottura clamorosa con il Cavaliere, deciso ad andare al ballottaggio sul nome di Paolo Romani, con l’obiettivo di c...

Governo MoVimento 5 Stelle-Lega : perché Sì - Perché No : Siamo dunque arrivati alla settimana del “via”. Entro venerdì, infatti, la nuova Legislatura sarà a tutti gli effetti cominciata: nei prossimi giorni sono convocati tutti i gruppi parlamentari, che dovranno riunirsi in seduta comune per lanciare ufficialmente il nuovo quinquennio alle Camere. Se questo, poi, sarà effettivamente un Parlamento in grado di durare un lustro, ancora non è dato sapere. Moltissimo, com’è ovvio, dipenderà dalla ...

«Meglio un governo con la Lega» : il Movimento 5 Stelle vuole evitare il ritorno alle urne : I grillini chiudono a una nuova legge elettorale: timori per il premio alla coalizione . Veto a Romani e a Forza Italia per la presidenza del Senato: “No ai condannati”

Lars Feld : 'Lega e Movimento 5 stelle insieme? In Italia sarà una catastrofe' : L' alleanza Lega-M5s sarà 'una catastrofe'. Lars Feld, consigliere di Angela Merkel , in una intervista a Repubblica , considera l'eventualità di un governo Luigi Di Maio-Matteo Salvini 'può fare ...

Per gli italiani ora tocca al MoVimento 5 Stelle - da solo o con la Lega : Stando agli ultimi sondaggi la soluzione del "governo 5 Stelle" è quella che gli italiani ritengono più giusta, considerato l'esito delle elezioni politiche del 4 marzo.Continua a leggere

Il sondaggio segreto nella base spinge il Movimento 5 Stelle verso la Lega : C’è un sondaggio segreto, in mano a Luigi Di Maio, che potrebbe cambiare da qui a qualche settimana le strategie del M5S. Ma che nell’immediato rischia di cambiare la percezione sulla probabilità dei vari scenari di governo. Il sondaggio, commissionato dai vertici del M5S, rivela un elettorato spaccato quasi a metà, ma pare leggermente più propenso...

RIFORMA PENSIONI/ Il monito a Lega e Movimento 5 Stelle dopo le elezioni : La RIFORMA delle PENSIONI 2011 non va toccata: è il monito di Moody's dopo il risultato delle elezioni italiane senza un chiaro vincitore.

Elezioni politiche 2018 : Movimento 5 stelle e Lega davanti a tutti : I primi risultati delle Elezioni politiche 2018, a scrutinio ancora in corso, vedono due trionfatori e tutti gli altri sconfitti. Il Movimento 5 stelle, primo partito con oltre il 31% delle preferenze, e la Lega di Matteo Salvini, davanti a Forza Italia nel centrodestra. Proprio la coazione di centrodestra è quella che raccoglie il consenso più ampio, oltre il 36%, ma nessuno, con i dati attuali, è in grado di governare in ...

Steve Bannon sogna un’alleanza fra Lega e Movimento 5 Stelle : L'ex consigliere di Donald Trump è in Italia da qualche giorno, e ha detto la sua riguardo alle elezioni di domenica The post Steve Bannon sogna un’alleanza fra Lega e Movimento 5 Stelle appeared first on Il Post.

Luigi Di Maio - la giudice che lo massacra : perché il Movimento Cinque Stelle è ilLegale : Il nuovo Statuto del Movimento Cinque Stelle non è democratico, quindi sostanzialmente illegale. A dirlo non è uno dei tanti avversari dei grillini, ma un giudice del tribunale civile di Roma, Cecilia ...