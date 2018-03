Lega e M5S si avvicinano | Grillo | ' Salvini? Quando dice una cosa la mantiene'

Governo - capigruppo M5s : “Coalizione centrodestra non è compatta. FI non ha rispettato i patti come Lega e Fdi” : “La coalizione di centrodestra non è per nulla compatta. Forza Italia non ha rispettato i patti come Lega e Fratelli d’Italia“. La nota dei due capigruppo M5s, Danilo Toninelli e Giulia Grillo, arriva quarantotto ore dopo l’elezione dei presidenti delle Camere e mentre si susseguono le dichiarazioni del centrodestra sui giornali in vista di un futuro esecutivo. I grillini, come confermato a ilfatto.it, ribadiscono che la ...

Governo - capigruppi M5s : “Coalizione centrodestra non è compatta. FI non ha rispettato i patti come Lega e Fdi” : “La coalizione di centrodestra non è per nulla compatta. Forza Italia non ha rispettato i patti come Lega e Fratelli d’Italia“. La nota dei due capigruppo M5s, Danilo Toninelli e Giulia Grillo, arriva quarantotto ore dopo l’elezione dei presidenti delle Camere e mentre si susseguono le dichiarazioni del centrodestra sui giornali in vista di un futuro esecutivo. I grillini, come confermato a ilfatto.it, ribadiscono che la ...

REDDITO DI CITTADINANZA - ASSE M5S-Lega/ Salvini su Governo : “non è Io o morte”. Di Maio - accordi con tutti : REDDITO di CITTADINANZA, che fine ha fatto la proposta M5s? L'accordo tra Salvini e Di Maio, le trame di Governo e i dubbi di Berlusconi. Giorgetti lancia REDDITO di avviamento al lavoro(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 19:40:00 GMT)

Domenico De Masi : 'Il patto con la Lega è contro-natura e rischioso per il M5s' : Luigi Di Maio e Matteo Salvini 'hanno due basi di riferimento diverse, cui hanno fatto promesse diverse. Il M5S ha promesso lavoro, reddito di cittadinanza, riduzione dei costi della politica e lotta alla criminalità organizzata. Al Nord interessa la difesa dei diritti acquisti, il lavoro che già esiste, le politiche su immigrazione e sicurezza: temi della Lega molto più che del ...

Lega-M5s - Salvini : "Di Maio è affidabileOk reddito di cittadinanza se rilancia il lavoro" : Nuovo messaggio di apertura verso i pentastellati da parte del leghista: "Se il reddito di cittadinanza fosse pagare la gente per stare a casa dico di no - spiega Salvini - ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi nee' uscito allora siì"

Berlusconi : "Governo Lega-M5S? Un ircocervo" : Aggiornamento 14.45 - Matteo Salvini intervistato da Telelombardia sulla formazione del nuovo governo precisa che l'obiettivo resta cambiare il paese e che sulla premiership non ha mai detto "o io, o la morte". Su Silvio Berlusconi che ha paragonato una potenziale alleanza M5S-Lega per il governo a un "ircocervo" Salvini ha risposto: "Vediamo chi ci sta, in Parlamento" non dimenticando di scambiarsi i complimenti con i 5Stelle che hanno ...

Reddito di cittadinanza - Lega e M5s mediano/ L’accordo Salvini-Di Maio - dubbi di Berlusconi e trame di Governo : Reddito di cittadinanza, che fine ha fatto la proposta M5s? L'accordo tra Salvini e Di Maio, le trame di Governo e i dubbi di Berlusconi. Giorgetti lancia Reddito di avviamento al lavoro(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 17:56:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Lega e M5s : niente cancellazione della Legge Fornero? (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità, ultimissime. Lega e M5s: niente cancellazione della Legge Fornero? Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 26 marzo(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 17:51:00 GMT)

M5S-Lega - dialogo ostacolato dalle elezioni regionali in Friuli - Molise e Val d'Aosta : In Italia le compagne elettorali non finiscono mai. Chiusa quella delle politiche, si apre il turno amministrativo regionale, ma non solo. Il 22 aprile si voterà in Molise, il 29 in Friuli e il 20 ...

M5S-Lega - dialogo ostacolato dalle elezioni regionali in Friuli - Molise e Val d'Aosta : di Marco Conti In Italia le compagne elettorali non finiscono mai. Chiusa quella delle politiche, si apre il turno amministrativo regionale, ma non solo. Il 22 aprile si voterà in Molise, il 29 in ...

Cei : un governo Lega-M5S? Nessun timore : 14.50 Un possibile governo a trazione Lega, unito al M5S? "Io non temo nulla", risponde il presidente della Cei Bassetti "Noi abbiamo parlato con estrema chiarezza: abbiamo parlato di bene comune e abbiamo detto quali punti ci stanno a cuore, che sono il bene della gente, di tutta la gente,quindi non abbiamo nulla da temere da Nessuno",spiega.Auspica un governo "al servizio del Paese".E sull' elezione dei neo presidenti delle Camere:"Alle ...

Berlusconi : Matteo il nostro premier - un governo M5s-Lega sarebbe assurdo : Il leader di Forza Italia dice che 'sarebbe un ircocervo', l'animale mitologico che nell'antichità i filosofi citavano come esempio di assurdità -

Salvini : «Io premier? Pronto - ma non è “o io o la morte”» Berlusconi : «Governo Lega e M5S sarebbe un ircocervo» : Il segretario della Lega Pronto anche a diventare «solo» ministro. Il governo con i 5Stelle non sarebbe un’assurdità, come dice Berlusconi: «Parliamo del programma e vediamo in Parlamento chi ci sta»

Alleanza M5s-Lega? Salvini : 'Più che ircocervo è sarchiapone' : "La figura dell'ircocervo è preoccupante. Io pensavo al sarchiapone di Walter Chiari, che è un'altra cosa". Così il leader leghista, Matteo Salvini, scherza sulla figura dell'ircocervo , animale ...