Lega e FdI difendono la Russia | L' atto di un governo asservito

Stamattina vertice FI-Lega-FdI a palazzo Grazioli : Roma, 24 mar. , askanews, È in programma per questa mattina alle 9 un vertice a palazzo Grazioli tra Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. L'incontro fra i tre partiti della coalizione ...

Ipotesi gruppi unici FI-Lega-FdI : la mossa del Cav e di Salvini per blindare la coalizione : "È il momento di serrare i ranghi". È questo l'input che, secondo un retroscena pubblicato dall'agenzia Adnkronos, sarebbe arrivato arrivato nelle ultime ore da Arcore. Ieri sera Silvio Berlusconi e Matteo Salvini avrebbero condiviso la necessità politica di una coabitazione. L'obiettivo dei due leader è di blindare il centrodestra partendo proprio dal responso delle urne che lo ha legittimato come prima ...

Clamoroso : la Lega ha più seggi del Pd M5S oltre il 30% - flop di LeU - delude Fdi : SPECIALE ELEZIONI POLITICHE - La diretta di Affaritaliani.it con tutti i risultati del voto aggiornati minuti per minuti fino al termine dello scrutinio. Tracollo del Partito Democratico, trionfo del M5S e della Lega Segui su affaritaliani.it

Elezioni - i cinque scenari possibili dopo il voto : M5S-Lega-FdI vicini al 50% : Il rischio è che la maggioranza , alla quale anche Liberi e Uguali di Grasso avrebbe dato teoricamente la sua disponibilità, diventi poi politica.

"I 5 Stelle sono il nichilismo massonico Il Family Day voterà la Lega o Fdi" : Elezioni 2018 - Massimo Galdolfini, portavoce del Family Day, ad Affaritaliani.it. "Le due forze politiche che sentiamo più vicine a noi sono la Lega e Fratelli d'Italia. sono i partiti che in Parlamento hanno portato avanti con noi la battaglia sulle unioni civili e sul biotestamento..." Segui su affaritaliani.it

L'affondo di Berlusconi contro Grillo e il M5s. 'con Lega e Fdi accordo sui ministri' : Il presidente di FI insiste sugli effetti positivi della flat tax e annuncia pensioni minime a mille euro, niente tassa sulla casa, bollo auto, né Irap. I Cinquestelle 'una setta guidata da un ...

Giornata di cortei. A Roma e Palermo in piazza l'antifascismo. A Milano Lega - FdI e i centri sociali : Tafferugli nella città lombarda tra giovani dei centri sociali e polizia, ma alla fine la Giornata con 119 manifestazioni in 30 province si chiude senza gravi violenze. Minniti: confermata la forza della democrazia italiana

Molte donne - numerosi ritorni Governo Fi-Lega-Fdi-Nci? I nomi Gelmini - Centinaio - Rampelli - Cesa... : Ancora non si sa se il il Centrodestra avrà la maggioranza per governare per iniziano a comporsi i tasselli del possibile esecutivo Forza Italia-Lega-Fratelli d'Italia-Noiconl'Italia/Udc. Per quanto riguarda Forza Italia... Segui su affaritaliani.it

Lombardia - Garavaglia con la Lega nonostante i guai giudiziari. Mantovani trombato da B. candida la figlia con Fdi : Legati dall’appartenenza allo stesso territorio (e pure allo stesso processo), volevano entrambi tornare a Roma. Il leghista Massimo Garavaglia, ex braccio destro di Roberto Maroni, ce l’ha fatta; il ‘berlusconiano’ Mario Mantovani, ex vicegovernatore della Lombardia, invece no. E non l’ha presa bene, abbandonando gli ‘azzurri’ dopo oltre vent’anni e preparando il trasloco in Fratelli d’Italia, dove porta in dote la figlia Lucrezia, candidata in ...

Elezioni regionali 2018 - centristi e ex Pdl in lista con Gori (Pd). E Fontana (Lega-Fi-FdI) : "Via centomila clandestini" : Tanta società civile, mondo del lavoro e ordini professionali, l'associazionismo laico e cattolico, un certo numero di ciellini, qualche ex esponente locale del centrodestra, sindaci o assessori di ...

Dopo il convegno sulla sicurezza - grazie a Energie per Senigallia - Lega e FDI - arriva Povia : ... sempre a febbraio (la data sarà comunicata entro breve), un altro convegno con un tema di attualità e d'interesse generale: "Ambiente, Economia circolare e Politiche di gestione dei rifiuti" . Gli ...

Centrodestra - Renzi : è coalizione a guida dai populisti Lega-FdI : Milano, 20 gen. (askanews) 'La coalizione di Centrodestra è guidata non dal Ppe, ma dalle forze estremiste e populiste di Salvini e Meloni. Amici del PPe, vi stanno prendendo in giro. Basta guardare ...