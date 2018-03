Le versioni PS4 e PS4 Pro di Far Cry 5 a confronto in un video

A Way Out : Josef Fares svela qualche dettaglio sulle versioni PS4 Pro e Xbox One X : Ultimamente Josef Fares ha condiviso varie informazioni su A Way Out, come quelle relative alla longevità, ora il game director svela qualche altro dettaglio che riguarda le versioni del gioco per PS4 Pro e Xbox One X.Il titolo arriverà anche sulle console potenziate di Sony e Microsoft, e Fares ha confermato che gli utenti PS4 Pro e Xbox One X potranno godere di alcune migliorie dal punto di vista tecnico.In realtà, come segnala PlayStation ...

Far Cry 5 : nelle versioni PS4 Pro e Xbox One X si potrà scegliere tra due modalità grafiche : Far Cry 5 è una delle uscite di maggior peso di questo 2018 e, poco tempo fa, Ubisoft ha condiviso i dettagli del Season Pass.Il gioco arriverà a fine mese e, per quanto riguarda le versioni console, sappiamo che Far Cry 5 godrà di migliorie tecniche su PS4 Pro e Xbox One X.Stando a quanto riportato da Segmentnext, le versioni per le console premium metteranno a disposizione dei giocatori due modalità grafiche. Una privilegerà la risoluzione, ...

Everspace : ecco i dettagli tecnici delle versioni PS4 Pro e Xbox One X : Everspace, lo sparatutto spaziale roguelike sviluppato dallo studio tedesco ROCKFISH Games, già recensito sulle nostre pagine, è stato originariamente pubblicato come titolo PC. Pochi mesi dopo, è stato annunciato che il gioco sarebbe stato un'esclusiva temporanea per Xbox One, lasciando quindi fuori gli utenti PlayStation 4 momentaneamente. Ebbene, sembra proprio che la situazione cambierà a breve, con Everspace che sarà lanciato verso la fine ...

Payday 2 : un video mette a confronto le versioni Switch e PS4 : Pochi giorni fa Payday 2 è approdato anche su Nintendo Switch, un'edizione che include più di 50 rapine, oltre 150 armi e tantissimi rapinatori tra cui scegliere, oltre al supporto per la funzione rumble e per il touch screen, senza contare l'aggiunta del personaggio di Joy.Con l'arrivo del titolo sull'ibrida di Nintendo, ecco spuntare in rete un interessante video comparativo che mette a confronto Payday 2 su PlayStation 4 e Switch.Il filmato, ...

Owlboy : ecco quando saranno disponibili le versioni retail per PS4 e Switch : Arrivano buone notizie per tutti i fan di Owlboy in attesa della versione retail, infatti, come segnalano i colleghi di VG247, il titolo action adventure di D-Pad arriverà nei negozi in formato fisico per PS4 e Nintendo Switch il prossimo 29 maggio.Per l'occasione, è stato condiviso un nuovo trailer visibile qui di seguito:Per chi non lo sapesse, Owlboy è un'avventura platform basata su una storia avvincente, in cui i giocatori potranno volare ...

Monster Hunter World : a confronto le versioni PS4 e Xbox One in un nuovo video : Monster Hunter World ha chiaramente rappresentato la prima uscita di peso di questo 2018, il titolo di Capcom, del quale vi abbiamo già proposto la nostra guida, è risultato molto apprezzato dai giocatori console che hanno potuto già mettere mano al nuovo capitolo della serie.Il titolo, appunto, è da poco disponibile per PlayStation 4 e Xbox One e, poco fa, Digital Foundry ci aveva offerto una prima analisi della beta a confronto sulle ...

Dark Souls Remastered : QLOC sarebbe responsabile dello sviluppo delle versioni PS4 - PC e Xbox One : Come saprete, poco tempo fa è arrivato il gradito annuncio di Dark Souls Remastered per PS4, PC, Xbox One e Nintendo Switch, a partire dal prossimo 24 maggio 2018 tutti i fan della famosa serie potranno tornare ad avventurarsi nell'oscura terra di Lordran nell'edizione che presenterà interessanti miglioramenti dal punto di vista tecnico.Oggi emergono ulteriori dettagli su questa edizione di Dark Souls grazie alla segnalazione di VG247.com. ...