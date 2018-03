Le prime pagine di oggi : L'elezione dei nuovi presidenti di Camera e Senato, la manifestazione contro le armi negli Stati Uniti, e poco altro The post Le prime pagine di oggi appeared first on Il Post.

Le prime pagine di oggi : La spaccatura fra Lega e Forza Italia sulla presidenza del Senato, l'attentato rivendicato dall'ISIS in Francia, e la sconfitta dell'Italia di calcio The post Le prime pagine di oggi appeared first on Il Post.

Le prime pagine di oggi : Le trattative sui presidenti di Camera e Senato, i dazi di Trump, e le dimissioni del consiglio di amministrazione di Telecom The post Le prime pagine di oggi appeared first on Il Post.

Le prime pagine di oggi : L'ipotesi di accordo fra centrodestra e M5S sui presidenti delle camere, le scuse di Zuckerberg per la vicenda di Cambridge Analytica, e le dimissioni di monsignor VIganò The post Le prime pagine di oggi appeared first on Il Post.

Le prime pagine di oggi : La vicenda di Facebook e Cambridge Analytica, il fermo di Sarkozy, e le trattative per i presidenti delle camere e il nuovo governo The post Le prime pagine di oggi appeared first on Il Post.

Le prime pagine di oggi : Lega e Movimento 5 Stelle parlano dei presidenti delle Camere, la vicenda Cambridge Analytica, e nuovi casi di femminicidio The post Le prime pagine di oggi appeared first on Il Post.

Lunedì 19 marzo 2018 - le prime pagine dei giornali italiani : Sulle prime pagine dei giornali di oggi 18 marzo campeggia la politica. Luigi Di Maio e Matteo Salvini sembrano sempre più prossimi a trovare un'intesa definitiva per creare la maggioranza di [&...

Le prime pagine di oggi : La rielezione di Putin, Salvini apre al governo con i 5 Stelle, e la vittoria di Dovizioso in MotoGP The post Le prime pagine di oggi appeared first on Il Post.

Le prime pagine di oggi : Dichiarazioni e retroscena politici, e la vittoria di Nibali alla Milano-Sanremo The post Le prime pagine di oggi appeared first on Il Post.

Le prime pagine di oggi : Le preoccupazioni di Macron e Merkel per la politica italiana, le accuse a Putin per la spia avvelenata, e i sorteggi di Champions League The post Le prime pagine di oggi appeared first on Il Post.

Le prime pagine di oggi : Le tensioni diplomatiche fra Regno Unito e Russia, le trattative sui presidenti delle Camere, e l'anniversario del rapimento di Aldo Moro The post Le prime pagine di oggi appeared first on Il Post.

Le prime pagine di oggi : Le trattative fra Lega e Movimento 5 Stelle per il governo, la morte di Stephen Hawking, e le tensioni diplomatiche fra Regno Unito e Russia The post Le prime pagine di oggi appeared first on Il Post.

Le prime pagine di oggi : Lega e 5 Stelle contro il governo di tutti, Trump licenzia Tillerson, e la Roma ai quarti di Champions League The post Le prime pagine di oggi appeared first on Il Post.

Le prime pagine di oggi : La direzione del Partito Democratico, il Papa vecchio difende quello nuovo, e May accusa la Russia per la spia avvelenata The post Le prime pagine di oggi appeared first on Il Post.