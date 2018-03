Le novità sui Samsung Galaxy S7 italiani dopo l’aggiornamento XXS2DRC3 del 26 marzo

La novità del momento sui Samsung Galaxy S7 : gli sfondi dell’interno dei Galaxy S9 : Il Samsung Galaxy S7 è un dispositivo ancora molto in voga, che non si fatica poi tanto a rimodernare come meglio piace. La novità del momento afferente al mondo dei Samsung Galaxy riguarda senz'altro gli sfondi della componentistica interna dei Galaxy S9, gentilmente forniti da iFixit (come succede da un po' di anni con i vari nuovi modelli di iPhone). Si tratta sicuramente di wallpaper molto particolare, che o fanno impazzire gli ...

Tutte le novità sui direttori artistici di Amici di Maria De Filippi - al via dal 7 aprile 2018 : Le novità sui direttori artistici di Amici di Maria De Filippi sembrano viaggiare verso l'ufficialità. Secondo quanto riporta davidemaggio.it, la produzione avrebbe definitivamente optato per l'abolizione totale della figura del coach, tornando alla formula originale con le due squadre chiamate a fronteggiarsi senza scudo alcuno. Sarebbe quindi questa la grande novità in seno alla nuova edizione del programma, nel quale non sono previsti ...

Huawei P20 e P20 Pro/ Caratteristiche - prezzo e data di uscita : novità anche sui colori che ricordano il Nokia : Huawei P20 e P20 Pro: caratterstiche, prezzo e data di uscita. Arrivano novità sullo smartphone che riguardano anche l'aspetto e i colori che saranno messi in vendita.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 21:03:00 GMT)

Contratti statali 2018 : novità oggi 8/03 - stretta Aran sui permessi : novità sui permessi arrivano arrivano dall'interpretazione dei Contratti statali dall'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Pubblica amministrazione. Infatti, secondo quanto chiarito dall'Aran, le centocinquanta ore di permessi retribuiti dei dipendenti statali degli enti locali e delle Regioni non possono essere utilizzati per i tirocini forensi. Tuttavia, l'utilizzo delle ore di permesso retribuiti rimane possibile per ben ...

Genoa : c'è la data del recupero col Cagliari e una grande novità sui diritti tv : L'ingresso di un colosso del calibro di Amazon nel mondo del calcio italiano potrebbe prospettare scenari interessanti anche per i rossoblu [VIDEO] e per tutte quelle società di media dimensione. ...

novità sui conguagli di luce - acqua e gas : basta maxi bollette : Tutte le famiglie italiane mensilmente o bimestralmente hanno a che fare con il pagamento delle bollette per le utenze domestiche. Energia elettrica, acqua e gas sono voci di spesa che interessano milioni di famiglie. In queste ultime settimane queste famigerate bollette sono al centro di polemiche e dibattiti per notizie più o meno vere riguardanti aumenti di spesa a cui sarebbero chiamate le famiglie per consentire alle società fornitrici dei ...

“Non esiste - non potete farlo”. WhatsApp - l’ultima novità non piace a nessuno. Una rivoluzione che farà infuriare tutti gli utenti. In effetti - non è una mossa azzeccata - anzi… Cosa cambia sui nostri smartphone : Una domanda, del tutto lecita, sta passando per la testa dei tanti “smanettoni” di internet e dei social network: WhatsApp diventerà presto a pagamento? No, non è la solita bufala che vi chiede di mandare questo messaggio a tutti i vostri amici, piuttosto un’analisi legittima sui nuovi progetti degli sviluppatori del servizio di messaggistica. Da come si apprende dall’ultima versione Beta per Android (2.18.57), WhatsApp presenta tra le ...

L’annuncio di Sky sui diritti tv della Serie A : tutte le novità per gli abbonati : L’assegnazione dei diritti tv della Serie A per il triennio 2018/2021 a MediaPro continua a far discutere. L’executive vice presidente di Sky, Riccardo Pugnalin, intervistato dai microfoni di ‘Repubblica’, ha fatto un punto della situazione sulla strategia che verrà adottata dalla tv di Murdoch per continuare a far vedere ai propri abbonati la Serie A: “Aspettiamo di vedere nei prossimi mesi se e in che modo ...

Quarto Grado venerdì 26 gennaio : novità sui casi Noemi Durini e Renata Rapposelli : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand . Quarto Grado: anticipazioni puntata di oggi 26 gennaio Il programma a cura di Siria Magri ...

Probabili Formazioni/ Inter Roma : focus sui migliori. Quote - le ultime novità live (Serie A 21^ giornata) : Probabili Formazioni Inter Roma: Quote, le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre nella grande sfida di San Siro, all'Interno della ventunesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 13:50:00 GMT)

Agenzia delle Entrate : ecco le principali novità sui modelli Iva e 730 : L'Agenzia delle Entrate ha resto disponibili sul proprio sito online i nuovi modelli del 2018 per compilare la Dichiarazione dei redditi, ma anche la dichiarazione Iva e svariati altri campi. Nel dettaglio si tratta dei moduli riguardanti il famoso modello 730, ma anche il modello 770 passando per la Certificazione Unica. Sempre sulle pagine web dell'azienda italiana si trovano le apposite istruzioni per la compilazione, per l'invio e per non ...

Ryanair - da oggi cambiano le regole sui bagagli a mano : ecco come (e a che prezzo) Tutte le novità : la videoscheda : Scattano da oggi le nuove regole sulle valigie dei voli Ryanair: basta doppio bagaglio a mano. ecco le norme (e i costi aggiuntivi)