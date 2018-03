Le novità del serale di Amici 2018 in diretta | commissione esterna | direttori artistici e

La novità del momento sui Samsung Galaxy S7 : gli sfondi dell’interno dei Galaxy S9 : Il Samsung Galaxy S7 è un dispositivo ancora molto in voga, che non si fatica poi tanto a rimodernare come meglio piace. La novità del momento afferente al mondo dei Samsung Galaxy riguarda senz'altro gli sfondi della componentistica interna dei Galaxy S9, gentilmente forniti da iFixit (come succede da un po' di anni con i vari nuovi modelli di iPhone). Si tratta sicuramente di wallpaper molto particolare, che o fanno impazzire gli ...

Le novità WhatsApp dell’aggiornamento beta 2.18.93 : protagoniste le GIF : Un altro aggiornamento ha colpito in queste ore WhatsApp, attraverso il rilascio della beta 2.18.93 (già disponibile attraverso il consueto canale del Play Store per coloro che risultano iscritti, o intendono farlo appositamente, al relativo programma beta della piattaforma). La maggiore novità, quella immediatamente visibile e che quindi subito salta agli occhi degli utenti, è l'introduzione di una particolare ricerca della GIF, che consente ...

Buon 9° compleanno FUT! Tutto quello che devi sapere sul FUT Birthday! Ecco la squadra dell’anniversario e tutte le novità! Soluzione SBC FUT 17 : giocatore con valutazione 84-87 SCAMBIABILE come premio! : Ea Sports celebra quest’anno il 9° compleanno di FUT! Il 19 marzo del 2009 Electronic Arts introduceva infatti per la prima volta nell’edizione Fifa 08 la modalità denominata Fifa Ultimate Team, che in pochi anni si sarebbe poi rivelata essere quella di maggior successo (nonché quella più profittevole) nella storia dei giochi sviluppati dalla software house […] L'articolo Buon 9° compleanno FUT! Tutto ...

Android Auto arriva alla versione 3.1 : le promesse intrigano più delle novità : Le novità pure di Android Auto 3.1 sono di poco conto, ma grazie all'analisi sul codice di Androidpolice.com siamo in grado di scoprire cosa bolle in pentola L'articolo Android Auto arriva alla versione 3.1: le promesse intrigano più delle novità proviene da TuttoAndroid.

Terre del Perugino e le novità turistiche : CITTA' DELLA PIEVE La stagione turistica si apre sulle Terre del Perugino con una importante iniziativa dedicata a chi vorrà visitare questi luoghi ricchi di storia e cultura. La stagione 2018 vede ...

Amici 17 – Sedicesima puntata del 24 marzo 2018 – L’ultima prima del Serale. Tutti gli ammessi e le novità. : Amici di Maria de Filippi, meglio conosciuto semplicemente come Amici, giunge oggi al sedicesimo e ultimo appuntamento prima del fatidico Serale. Iniziato alla fine dello scorso novembre, tra sfide, esami e lezioni, conosceremo quest’oggi la lista dei dodici nomi che prenderanno parte alle prime serate del talent show targato Canale 5. Come già sappiamo, il Serale di quest’anno avrà la direzione artistica di Luca Tommassini, per ...

Viaggi & Turismo - aeroporto di Catania : ecco tutte le novità della “Summer 2018” - 31 Paesi e 97 destinazioni : 31 Paesi stranieri collegati con Catania dall’ Europa, dall’Africa e dall’Asia, 97 voli diretti, 77 aeroporti internazionali, 8 hub intercontinentali e 7 nuovissime rotte come Dubai, Norimberga, Tolosa, Nantes, Nizza, Bordeaux e Londra Southend cui si aggiungono Marrakech e Siviglia in autunno; aumentano le frequenze su Francoforte, Malta, Parigi, Monaco e Dusseldorf; idem sulla Catania-Roma, la rotta più trafficata d’Italia, che in estate ...

Aeroporto Catania - molte le novità della Summer 2018 : novità all' Aeroporto di Catania nella Summer 2018 , la stagione compresa fra fine marzo e fine ottobre. 31 Paesi stranieri collegati con Catania dall'Europa, dall'Africa e dall'Asia, 97 voli diretti, ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Angelina Melnikova vince a Birmingham! Battuta la novità Frazier : Angelina Melnikova ha vinto il Grand Prix, terza tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica (circuito riservato al concorso generale individuale). La russa ha trionfato di fronte al pubblico di Birmingham (Gran Bretagna) con un punteggio complessivo di 54.465, mezzo punto meglio della grande novità Margzetta Frazier, statunitense al grande debutto internazionale dopo il quinto posto ai campionati americani della scorsa estate. Dopo ...

The Voice of Italy 5 – Prima puntata del 22 marzo 2018 – Blind Audition. Le novità della quinta edizione. : Sono passati due anni, ma questa sera alle 21:20 torna su Rai 2 The Voice of Italy, il talent show in cui la voce è l’unica cosa che conta. Dopo un anno di pausa (frutto anche del tracollo negli ascolti patito dalla quarta edizione), il programma riprende con un nuovo conduttore, Costantino della Gherardesca, sempre più asso pigliatutto delle prime serate di Rai 2. […] L'articolo The Voice of Italy 5 – Prima puntata del 22 marzo 2018 ...

Asili nido : Campidoglio - da Giunta ok delibera con importanti novità : La Giunta capitolina ha approvato, con ulteriore anticipo rispetto all’anno scorso, la delibera sulla rete dei servizi educativi di Roma Capitale. Il provvedimento conferma gli orientamenti previsti dalla DGC n. 49 del 30/03/2017 prevedendo importanti novità: introduce la possibilità per i nuclei familiari in cui sia presente un genitore con disabilità, la facoltà di presentare istanza […]