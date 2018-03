Le nostre vite - tra informazione e disinformazione : Quando le cose si fanno complicate, però, conviene ricapitolare alcuni temi basilari, e connetterli agli eventi di cronaca per ottenere un quadro d'insieme. È quanto comincio a fare in questo ...

“Quando Fabrizio mi ha salvato la vita”. Il grande cuore di Frizzi. Una storia bellissima di cui l’amato conduttore è stato protagonista e della quale non si è mai voluto vantare : “Le nostre vite si sono un mescolate” : Un uomo perbene, Fabrizio Frizzi è sempre stato stimato dal pubblico che lo ha premiato negli anni regalandogli ascolti meritatissimi. Uno stile elegante, mai sopra le righe, una tv ‘old style’ fatta di intrattenimento e allegria. Ma Frizzi non era solo ‘l’uomo dei giochi’, nel corso della sua lunga carriera ha presentato ben 12 edizioni Telethon la maratona televisiva creata da Jerry Lewis nel 1996 con il fine di raccogliere fondi per la ...

Giovani ansiosi - precari e social dipendenti. "Le nostre vite inquiete" : Il disturbo colpisce 2,5 milioni di italiani, 800mila sono ragazzi. L'incubo della tachicardia all'improvviso: boom di farmaci, terapie e rimedi fai-da-te. L'esperto: "Servono affetti e dieta sana" "...

Lo strapotere di "Gafma" sulle nostre vite : Lo scandalo che ha coinvolto Facebook in questi giorni apre un vaso di Pandora e lascia emergere sepolcri imbiancati, ipocrisie digitali, menzogne disgustose.Lo sapevano tutti e anche da tempo, ma chi sarebbe dovuto intervenire? Magari i presidenti americani, che da Obama a Trump, attraverso i social, hanno costruito il proprio successo, oppure i leader europei che si sono messi in fila con il cappello in mano? La questione non riguarda solo ...

Libertà sotto attacco/ Le nostre vite finite in pasto ai predoni web : Facebook è uno strumento di Libertà, che ha avuto un ruolo fondamentale nelle rivolte contro i dittatori durante le primavere arabe. Oggi, però, Facebook è sul banco degli accusati per avere fornito, ...

Facebook e il valore dei dati : la compravendita delle nostre vite : Negli ultimi giorni ha creato molto scalpore in tutto il mondo la notizia del furto dei dati personali di oltre 50 milioni di utenti Facebook per opera di Cambridge Analytica, una società inglese che opera da tempo sul mercato dei Big Data e che è stata al centro delle polemiche per il ruolo di sostegno svolto a favore di Donald Trump durante la campagna per le presidenziali americane e a sostegno degli isolazionisti della ...

Sconnessi - i protagonisti Memphis e Bentivoglio : 'Social? Non ci piace avere una finestra aperta sulle nostre vite' : Se per uno scherzo del destino fossimo diSconnessi dalla rete? O meglio 'Sconnessi', come recita il titolo del film diretto da Christian Marazziti, cosa succederebbe nella nostra quotidianità? I ...

I replay di PlayerUnknown's Battlegrounds mostrano i molteplici destini che sfiorano le nostre vite virtuali - articolo : Tu, vestito di nero, corri verso il tuo veicolo vicino alla costa sud. Io, vestito soltanto con la mia t-shirt, sparo disperatamente nella tua direzione da 400 metri di distanza. I nostri occhi si sono incontrati tra i fili d'erba dei campi, ma poi te ne sei andato. Cosa farei per avere un'altra possibilità... ...perché, diamine, ho scoperto che tre minuti dopo sei stato tu ad uccidermi.Con l'uscita della versione 1.0, PlayerUnknown's ...