Le lezione del Sassuolo a Milan-Inter | subito il rimborso-biglietti per la

Renzi : 'Elezione presidenti Camere rispettosa della volontà popolare' Video : #Matteo Renzi non difetta di coerenza e ne ha dato ampia dimostrazione in occasione del Referendum Costituzionale. Era la riforma più epocale del suo governo ed è stata bocciata dagli italiani, normale farsi da parte. Anche in questa circostanza, nonostante qualche corrente interna al #Pd spingesse per aprire un dialogo con il M5S, sono stare tirate le somme di una sconfitta elettorale. Gli italiani hanno deciso che il tempo del centrosinistra ...

Aversa - Giuliano : 'Soddisfazione per elezione di Casellati a presidente del Senato' - : Aversa " "Esprimo la mia piena soddisfazione per l'elezione di Maria Elisabetta Alberti Casellati, senatrice di Forza Italia, a nuova presidente del Senato". A parlare l'ex senatore Aversano Pasquale ...

Toninelli - M5s - fa il segno di vittoria dopo l'elezione della forzista Casellati : Giorgio Napolitano proclama Maria Elizabetta Alberti Casellati , Forza Italia, prima presidente del Senato donna, eletta con 260 voti, e il capogruppo al Senato del M5S Danilo Toninelli fa il segno di ...

Gli studenti del Palizzi a lezione di certificazione etica : È questa una realtà dove possono incontrare gli imprenditori che perseguono alti profitti applicando nelle loro attività i principi dell'Economia di Comunione. All'incontro era presente anche la ...

Roberto Fico bacia la compagna dopo l'elezione a presidente della Camera : Roberto Fico è il nuovo presidente della Camera. Nel video la gioia del gruppo Cinque Stelle e...

M5s interrompono Napolitano - non si trattengono alla notizia dell’elezione di Fico alla Camera. Abbracci e commozione : Mentre Roberto Fico viene eletto presidente della Camera (guarda il video) i senatori M5S non trattengono la gioia, e interrompono Giorgio Napolitano che sta leggendo i voti per la presidenza del Senato con un lungo applauso. Abbracci e commozione, e Toninelli fa il segno della vittoria L'articolo M5s interrompono Napolitano, non si trattengono alla notizia dell’elezione di Fico alla Camera. Abbracci e commozione proviene da Il Fatto ...

Camera - al via la quarta votazione per l’elezione del Presidente. La diretta : Al via nell’Aula della Camera la quarta votazione per eleggere il Presidente. Da questo scrutinio il quorum per fare scattare l’elezione scende alla maggioranza assoluta dei voti, contando anche le schede bianche. Il quarto scrutinio ha storicamente segnato un punto di svolta: nelle ultime 6 legislature, infatti, alla Camera il presidente è stato eletto il giorno dopo l’inizio della seduta e proprio al quarto scrutinio. L'articolo Camera, al via ...

Senato - giornata decisiva per l’elezione del Presidente dopo l’accordo M5S-Centrodestra. La diretta : Senato. Per questa terza votazione si dovrà raggiungere la maggioranza assoluta dei votanti conteggiando quindi anche le schede bianche. Nel caso questa non si raggiungesse, si procederà alla quarta votazione cioè al ballottaggio tra i due nomi più votati. L'articolo Senato, giornata decisiva per l’elezione del Presidente dopo l’accordo M5S-Centrodestra. La diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Elezione delle Camere - accordo M5S-centrodestra : Fico alla Camera e Berlusconi lancia Casellati al Senato : accordo Cinque Stelle e centrodestra per le elezioni dei presidenti di Camera e Senato. Il M5S voterà Roberto Fico presidente alla Camera sin dalla prima chiama di sabato 24 marzo. È...

“Riciclo aperto” : 200 studenti hanno visitato l’impianto di recupero e selezione della Mia Srl di Santa Domenica Talao : In occasione dalla campagna nazionale “Riciclo aperto”, promossa ed organizzata da Comieco, consorzio nazionale per il recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, oltre 200 studenti, hanno visitato l’impianto di recupero e selezione della Mia Srl di Santa Domenica Talao per assistere, il presa diretta, alle diverse fasi del ciclo del riciclo di carta e cartone. I giovani studenti, prima della visita nel cuore dell’impianto di ...

Camera - prima fumata nera per l'elezione del presidente : fumata nera nell'Aula della Camera alla prima votazione per eleggere il presidente. Nessuno ha raggiunto la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, ovvero 420 voti, richiesta al primo ...

L'elezione dei presidenti delle Camere. Cosa sta succedendo in Parlamento : Al termine del suo intervento ha ricordato alcune parole di Marco Pannella: 'la conquista della democrazia passa anche in un abbraccio, passa per ogni persona e idea capace di cambiare il mondo, l'...